Президент Израиля хочет наградить четырёх пассажиров за спасение рейса Flydubai

Президент Израиля Ицхак Герцог намерен рекомендовать к награждению Президентской наградой за гражданский героизм четырёх пассажиров рейса Flydubai, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии 30 сентября. Речь идёт о Цвике Манесе, Шоте Мусаеве, Асафе Раджуане и Яниве Хайоне.

Инцидент случился после того, как один из пилотов ударил ножом другого, после чего самолёт стал резко терять высоту. Reuters со ссылкой на израильских официальных лиц также сообщал, что второй пилот пытался направить воздушное судно вниз.

На помощь раненому пилоту Смиту Маччхару пришли находившиеся на борту пассажиры. Как заявили в офисе Герцога, Хайон, Манес и Раджуан вошли в кабину и помогли обезвредить нападавшего, а Хайон затем взял управление самолётом на себя. Мусаев оказал раненому пилоту медицинскую помощь.

Сам Маччхар, по имеющимся данным, вступил в борьбу с нападавшим и сумел открыть дверь кабины. Позднее пилота госпитализировали в Саудовской Аравии, где ему провели операцию. Его состояние оценивалось как стабильное.

Президентская награда за гражданский героизм считается высшей гражданской наградой Израиля за спасение людей с риском для собственной жизни. Окончательное решение о её присуждении принимается после рассмотрения кандидатур специальным консультативным комитетом.

Flydubai официально подтвердила, что рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив столкнулся с инцидентом в воздухе и благополучно приземлился в аэропорту Табука в Саудовской Аравии. В авиакомпании подчеркнули, что все пассажиры находятся в безопасности, а обстоятельства случившегося выясняются совместно с властями.

Израильские власти рассматривают произошедшее как попытку теракта. При этом сама Flydubai в своём официальном сообщении не давала такой квалификации, ограничившись формулировкой об инциденте на борту.