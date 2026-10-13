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Опубликовано 13 октября, 22:20

Рейс Aegean Airlines экстренно сел в Мюнхене после сигнала 7700

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1000 Words

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1000 Words

Самолёт греческой авиакомпании Aegean Airlines, направлявшийся из Салоников во Франкфурт, подал аварийный сигнал Squawk 7700. После этого борт приземлился в аэропорту Мюнхена, следует из полётных данных.

Самолёт вылетел из Салоников в 18:03 мск. Посадка в Мюнхене состоялась около 20:15 мск.

На фоне инцидента рейс привлёк внимание пользователей сервиса Flightradar24: за перемещением самолёта следили почти 11 тысяч человек.

Код 7700 используется экипажами для оповещения диспетчеров об общей чрезвычайной ситуации на борту. Сам по себе он не раскрывает причину происшествия и не означает, что самолёту непосредственно угрожала катастрофа.

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Алена Пенчугина
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