Рейс Aegean Airlines экстренно сел в Мюнхене после сигнала 7700

Самолёт греческой авиакомпании Aegean Airlines, направлявшийся из Салоников во Франкфурт, подал аварийный сигнал Squawk 7700. После этого борт приземлился в аэропорту Мюнхена, следует из полётных данных.

Самолёт вылетел из Салоников в 18:03 мск. Посадка в Мюнхене состоялась около 20:15 мск.

На фоне инцидента рейс привлёк внимание пользователей сервиса Flightradar24: за перемещением самолёта следили почти 11 тысяч человек.

Код 7700 используется экипажами для оповещения диспетчеров об общей чрезвычайной ситуации на борту. Сам по себе он не раскрывает причину происшествия и не означает, что самолёту непосредственно угрожала катастрофа.

13 октября 1972 года самолёт с уругвайскими регбистами, их близкими и друзьями разбился в Андах. Впереди у тех, кто пережил удар, были недели среди снега, голода и погибших. К 54-й годовщине катастрофы Life.ru вспоминает историю, в которой спасение казалось невозможным.