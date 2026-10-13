72 дня среди снега и погибших: как пассажиры разбившегося самолёта выжили в Андах

Они летели на регбийный матч и собирались вскоре вернуться домой. Вместо этого оказались в горах, где обломки самолёта стали единственным укрытием, а каждое утро начиналось с вопроса: все ли пережили ночь? Сегодня эту историю называют «чудом в Андах». Но за словом «чудо» стоят тяжёлые решения и работа людей, которые продолжали помогать друг другу, когда ждать помощи извне уже не приходилось. Life.ru рассказывает, как пассажиры рейса 571 сумели вернуться из снежной ловушки.

Полёт, который закончился на леднике

Пассажиры рейса 571: кто находился на борту самолёта, разбившегося в Андах в октябре 1972 года? Фото © Wikipedia / Pedro Escobal.

12 октября 1972 года самолёт Fairchild FH-227D ВВС Уругвая вылетел из Монтевидео в Сантьяго. Его зафрахтовали для поездки регбийного клуба Old Christians. Всего на борту находились 40 пассажиров и пять членов экипажа. Из-за плохой погоды самолёт совершил промежуточную посадку в аргентинской Мендосе. Путь продолжили на следующий день, 13 октября. Во время пересечения Анд экипаж ошибся в определении своего местоположения, из-за чего снижение началось, когда самолёт ещё находился среди высоких гор.

Попытка набрать высоту не спасла борт. При столкновении с горным рельефом он потерял крылья и хвост, а оставшаяся часть фюзеляжа проскользила вниз и остановилась в снегу. После катастрофы в живых оставались 33 человека. Многие были тяжело ранены, а несколько умерли уже в первую ночь.

Дом из чемоданов и самолётных кресел

Укрытие среди снегов: как выжившие в авиакатастрофе в Андах превратили обломки самолёта в дом? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пассажиры оказались высоко в горах без снаряжения для такой жизни. Уцелевший фюзеляж превратили в укрытие, открытый проём закрыли багажом, с кресел сняли ткань, чтобы укрываться от холода. Снег растапливали, используя металлические детали самолёта. Из пластика в кабине сделали защитные очки, а элементы сидений приспособили для передвижения по снегу. Помощь раненым взяли на себя студенты-медики Роберто Канесса и Густаво Зербино. Полноценной больницы, лекарств и инструментов у них не было, но они делали то, что могли.

Внутри этой маленькой группы постепенно распределились обязанности. Одни заботились о пострадавших, другие добывали воду и укрепляли укрытие. Даже простые дела требовали сил, которых с каждым днём становилось меньше. Но именно они позволяли продержаться до следующего утра.

По радио сообщили, что поиски прекращены

Почему спасатели не нашли рейс 571: белый фюзеляж разбившегося самолёта был незаметен на снегу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сначала пассажиры надеялись, что их найдут. Над районом пролетали поисковые самолёты, однако белый фюзеляж с воздуха было трудно различить на фоне снега. Попытки привлечь внимание не дали результата. 23 октября люди у обломков услышали по радиоприёмнику, что поиски официально прекращены. Для них новость означала, что рассчитывать на скорое появление спасателей больше нельзя. Позже Канесса вспоминал странное ощущение: ты остаёшься живым, а внешний мир уже считает тебя погибшим. Теперь группе предстояло самой найти способ сообщить, что на леднике всё ещё есть люди.

Решение, которое невозможно принять

Голод после авиакатастрофы в Андах: какое тяжёлое решение помогло пассажирам дождаться спасения? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Продукты, найденные в багаже, быстро закончились. Вокруг не было доступного источника пищи, а голод постепенно лишал пассажиров возможности двигаться и работать. Выжившие приняли страшное решение — использовать в пищу тела погибших. Они не убивали людей ради еды. Однако принять происходящее было мучительно, ведь погибшие были их знакомыми, товарищами и близкими...

А 29 октября на укрытие сошла лавина. Снег заполнил фюзеляж, погибли восемь человек. Остальные оказались заперты внутри обломков и несколько дней выбирались из снежной ловушки. Канесса позднее признавался, что после лавины почти потерял надежду. К моменту последнего похода за помощью в живых оставались 16 человек. Ожидание становилось всё опаснее, и группа готовила новую попытку добраться до людей.

Десять дней пешком через горы

Нандо Паррадо и Роберто Канесса: как два пассажира разбившегося самолёта прошли Анды ради помощи? Фото © Wikipedia / Héctor Maffuche

12 декабря Нандо Паррадо, Роберто Канесса и Антонио Висинтин отправились за помощью. Подготовка заняла недели, для ночёвок сделали спальный мешок из материалов, найденных в самолёте. Поднявшись на гору, они увидели, что путь к спасению гораздо длиннее, чем представлялось. Висинтин вернулся к фюзеляжу, чтобы запаса пищи хватило двум оставшимся на более долгий переход.

Паррадо и Канесса продолжили путь. На исходе десятидневного перехода они встретили чилийского погонщика скота Серхио Каталана. Их разделяла река, поэтому просьбу о помощи передали запиской, прикреплённой к камню. В ней Паррадо объяснил, что они пережили авиакатастрофу, а у самолёта остаются ещё 14 человек, которые не могут выбраться самостоятельно. Каталан сообщил о встрече властям. Теперь спасатели знали, что пассажиры живы.

22 декабря к месту катастрофы прибыли вертолёты. Всех оставшихся пассажиров за один день вывезти не удалось, поэтому последние покинули горы утром 23 декабря. Из 45 человек, находившихся на борту, спаслись 16. Погибли 29. Для Нандо Паррадо возвращение домой стало продолжением тяжёлого испытания. В катастрофе он потерял мать, а позднее в горах умерла его младшая сестра. Пока его считали погибшим, родные успели раздать его одежду и изменить комнату. Ему пришлось возвращаться в жизнь, где близкие уже переживали его смерть...

Что помогает человеку держаться, когда вокруг только холод, голод и почти никакой надежды на спасение? Пассажиры рейса 571 находили силы друг в друге. А героине другой истории пришлось справляться практически в одиночку! Недавно Life.ru рассказывал, как швея Ада Блэкджек провела 703 дня на острове Врангеля и стала единственной выжившей участницей экспедиции.