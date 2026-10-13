Прыжок с крыши и 32 килограмма денег: 6 безумных деталей самой крупной кражи в истории СССР

5 августа 1977 года в Ереване произошла первая и самая крупная кража из Госбанка в истории СССР. Двоюродные братья Николай и Феликс Калачян вынесли из хранилища полтора миллиона рублей. До них на главный банк страны не замахивались даже опытные уголовники. Обошлись без оружия и крови: дрель, верёвка, зонт и один отчаянный прыжок. Дело взял на контроль лично Брежнев, а сыщики десять месяцев искали воров по всей стране. Life.ru вспоминает, как готовили советское «ограбление века» и на чём погорели братья.

Беглец из табора и кандидат в мастера спорта

Николай и Феликс Калачян: братья, которые ограбили Госбанк СССР. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Николай Калачян родился в 1951 году в Красноярском крае, в бедной армянской семье. Отец тяжело болел, и почти все деньги уходили на лечение. После четвёртого класса мальчишка сбежал из дома к цыганам, торговал наркотиками, потом работал мусорщиком и выучился на токаря. Тогда же с приятелями он обчистил сберкассу: воры пролезли через дыру в стене и унесли несколько тысяч рублей. Милиция их так и не нашла, и Николай усвоил, что такие трюки сходят с рук.

Двоюродный брат Феликс рос совсем другим: хорошо учился, занимался спортивной гимнастикой и дорос до кандидата в мастера спорта. Он мог около часа провисеть на одной руке. В Ленинакане Феликс завёл семью, но денег не хватало, и он уехал на заработки в Ереван, где встретил Николая. Сначала братья разобрали стену магазина и вынесли магнитофоны. Большую часть выручки Феликс отправил семье, остальное братья прогуляли в московских ресторанах, а насколько хорошо вы сами помните советскую кухню, легко проверить.

Свой человек в хранилище

Наводчик Завен Багдасарян и план ограбления Госбанка в Ереване. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В начале 1977 года братья встретились с приятелем Завеном Багдасаряном. Выпускник экономфака входил в комиссию по пересчёту денег в ереванском отделении Госбанка и рассказал, что там лежит около 100 миллионов рублей. Пачки хранились на стеллажах в небольшой комнате второго этажа. Здание построили в 30-е годы из вулканического туфа, довольно мягкого камня. Сначала братья отказались от затеи, но через три месяца передумали, а Багдасарян нарисовал им план этажей, стен и сигнализации.

Николай ходил вокруг банка под видом художника и всё запоминал. На первом этаже работала милиция, но в выходные там дежурили всего двое, поэтому дело назначили на ночь на субботу. Феликс должен был пробить стену из соседнего жилого дома, попасть в комнату отдыха и просверлить пол над хранилищем. В первую дырку братья собирались просунуть и открыть зонт, чтобы штукатурка падала на него без шума. За неделю до кражи Николай попал в аварию и руководил братом прямо с больничной койки.

Прыжок в открытое окно

Прыжок с крыши: как Феликс Калачян проник в хранилище Госбанка. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Стена оказалась слишком толстой: Феликс сверлил её всю ночь и ушёл ни с чем. Вечером он вернулся, поднялся на крышу и увидел, что окно комнаты отдыха в банке открыто. Там шёл ремонт, рабочие проветривали помещение от запаха краски, а завхоз забыл закрыть створки. Закинуть в окно верёвку с грузом никак не получалось, и гимнаст решился на трюк: разбежался и прыгнул с крыши прямо в оконный проём третьего этажа. Дальше дело пошло как по нотам.

Феликс пробил в полу дыру диаметром 34 сантиметра и по верёвке спустился в хранилище. Пролезть помогла гимнастика: одну руку он опустил вниз, другую поднял вверх и так сузил плечи. Деньги уложил в рюкзак весом около 32 килограммов и на рассвете выбрался наружу. Николай на радостях сбежал из больницы и сразу заметил опасность: почти все сторублёвки были одной серии, АИ. Он велел их не трогать. Хитрости тут хватило бы на Кота Базилио, а кто из героев Ролана Быкова ближе вам самим, подскажет короткий тест.

Охота на серию АИ

Сторублёвки серии АИ: как искали деньги Госбанка Армянской ССР. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Брежнев взял дело под личный контроль. Во все сберкассы страны разослали указание сообщать о каждой сторублёвке серии АИ, и однажды в Москве так задержали зампредседателя Совмина Армянской ССР. Под подозрение попал весь персонал банка, 161 человек. Первым арестовали завхоза: на лампочке над дырой нашли его отпечатки. Позже выяснилось, что он первым увидел дыру, но из страха за открытое окно промолчал и забрал зонт с собой. На самом зонте следов Феликса не нашли.

Чемодан денег и зелёные «Жигули»

Зелёные «Жигули» и тайник в колесе: братья Калачян в Москве. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Братья тем временем перебрались в Москву, на Красную Пресню. Николай завёл роман с москвичкой Людмилой и объяснил ей своё богатство выигрышем в казино, хотя в Ереване его ждала невеста. Чемодан подруги он набил деньгами, а милиционеру на вокзале сунул то ли пятёрку, то ли десятку, и тот не стал проверять багаж. Гостей с юга столица повидала немало, и самые обаятельные из них живут в «Мимино», а насколько хорошо вы помните этот фильм Данелии, покажет кроссворд.

Сторублёвки братья решили отмыть через облигации госзайма и попросили об этом брата Людмилы, таксиста Владимира Кузнецова. Николай сказал ему, что боится преследования за азартные игры, а чистые деньги пойдут на свадьбу. В Ташкенте таксист купил облигаций примерно на 24 тысячи рублей, и кассиры ничего не заметили. Николай тем временем купил подержанные зелёные «Жигули», записал их на Людмилу и сделал из запасного колеса тайник для денег.

Кассирша с хорошей памятью

Арест братьев Калачян и приговор по делу Госбанка. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Погубила братьев спешка. В Москве Кузнецов решил купить облигаций сразу на шесть тысяч. Кассирша сберкассы на Чертановской улице насторожилась, сказала, что остаток бумаг лежит в хранилище, и ушла звонить в милицию. Таксист сбежал, но женщина запомнила зелёные «Жигули» и помогла составить точный фоторобот. Вскоре участковый с Ленинского проспекта заметил такую машину. В ночь на 7 июня 1978 года Николая взяли в засаде, а потом задержали Феликса и Кузнецова.

К тому времени братья успели потратить 600 тысяч рублей, ещё больше 800 тысяч нашли в колесе. Суд изучил 40 томов дела и приговорил Николая и Феликса Калачян к расстрелу, Багдасарян получил 11 лет строгого режима. Глава Президиума Верховного Совета Армянской ССР просил помиловать братьев. По рассказам, просьбу удовлетворили, но бумаги опоздали на день. Сыщики тех лет распутывали и более страшные дела: в 1975 году КГБ арестовал нацистского карателя, который 30 лет выдавал себя в Москве за фронтовика.