Палач с медалью «За отвагу»: как нацистский каратель 30 лет обманывал весь СССР

23 июня 1977 года в СССР расстреляли Александра Мироненко: фронтовика с медалью «За отвагу», члена Союза журналистов и переводчика Ярослава Гашека. Под этим именем три десятилетия жил Александр Юхновский, каратель немецкой тайной полевой полиции по кличке Алекс Лютый. Последние месяцы войны он служил в Красной армии под фамилией мачехи, а после победы стал уважаемым литератором. Life.ru рассказывает, как палач построил себе новую жизнь и почему его в итоге погубила собственная наглость.

Семья с двойным дном

Семья Александра Юхновского: детство на Волыни. Красноармеец Александр Мироненко. Фото © Youtube / Центральное телевидение

Александр Юхновский родился в 1925 году на Волыни. Его отец Иван служил офицером в армии Симона Петлюры, а дед был православным священником. При советской власти семья затаилась: снаружи образцовые граждане, внутри непримиримые враги большевиков. Дед научил внука сразу четырём языкам: украинскому, русскому, польскому и немецкому. Мальчик рос способным, писал стихи и мечтал о литературе. Перед войной Юхновские перебрались в город Ромны Сумской области и жили тихо.

Писарь при оккупантах

В сентябре 1941 года Ромны заняли немецкие войска. Иван Юхновский возглавил местную полицию, а шестнадцатилетнего сына пристроил туда же писарем и переводчиком. Знание немецкого сразу сделало юношу полезным для новой власти. Сначала Александр переводил документы и сочинял листовки, но бумажной работы ему быстро стало мало. По одной из версий, первой жертвой юного полицая стал школьный учитель русского языка: когда-то тот не оценил его стихи, и Юхновский жестоко припомнил ему старую обиду.

Рождение Алекса Лютого

Алекс Лютый: служба Юхновского в ГФП-721. Фото © Youtube / Центральное телевидение

В 1942-м в Ромны прибыла тайная полевая полиция ГФП-721, одно из самых жестоких карательных подразделений немецкой армии. Она охотилась на партизан и подпольщиков, расстреливала заложников. Александр Юхновский перешёл туда служить и уже в семнадцать лет получил от немцев прозвище Алекс Лютый. Свидетели позже рассказывали, как он избивал арестованных резиновой дубинкой и таскал женщин за волосы. Даже взрослые полицаи боялись этого юнца.

Немцы рвение оценили. Юхновский единственным из местных служащих ГФП-721 получил награду для «восточных народов», а в начале 1943 года его премировали поездкой в Германию. Вместе с подразделением он прошёл Харьковщину, Донбасс и Ростовскую область. Откуда в юноше столько жестокости, понять трудно до сих пор, а астрологи даже ищут ответ на такие вопросы в звёздах: Life.ru разбирал, сколько маньяков среди Овнов и почему Девы чаще становятся врачами-убийцами.

Новое имя на руинах

Летом 1944-го фронт покатился на запад, и Александр Юхновский понял, что пора исчезать. В Одесской области он отстал от обоза ГФП-721, сжёг документы и форму, а потом явился в военкомат. Легенда звучала просто: зовут Александр Мироненко, родители погибли, бумаги сгорели. Фамилию он взял у мачехи. Худому голодному юноше поверили и зачислили в Красную армию. Позже следствие установило, что вскоре он зарезал красноармейца Шумейко, который узнал в нём полицая.

Фронтовик, журналист и переводчик

Александр Мироненко: фронтовик и журналист. Фото © Youtube / Центральное телевидение

Воевал Мироненко храбро: служил пулемётчиком, переводчиком и писарем штаба 191-й стрелковой дивизии, дошёл до Германии и получил медаль «За отвагу». После победы он работал в армейской газете в Германии, а в 1951 году перебрался в Москву. Женился, родилась дочь. Александр Юрьевич писал для газет, в 1962 году вступил в Союз журналистов СССР, переводил Ярослава Гашека. Его статьи пестрели лозунгами эпохи, хотя угадать советских политиков по их цитатам сегодня сможет далеко не каждый.

Его узнали в метро

Прошлое не отпускало. В 1958 году в КГБ пришла женщина из Ахтырки и заявила, что узнала в известном журналисте полицая Юхновского. Проверка ничего не дала, доказательств не нашли. А в середине 1960-х в московском метро Мироненко случайно встретил Игоря Аганина. Во время войны тот служил советским разведчиком внутри ГФП-721 и хорошо запомнил лицо Алекса Лютого. Аганин сразу сообщил в КГБ, и на этот раз чекисты начали негласную проверку журналиста.

Роковая наглость

Проверка КГБ и дело Александра Мироненко. Фото в документе, выданном Юхновскому нацистами в 1942 году. Фото © Youtube / Центральное телевидение

Сам Мироненко чувствовал себя в полной безопасности и решил подняться ещё выше: собрался вступить в КПСС и потребовал себе орден Славы за фронтовые заслуги. Именно это его и погубило. Приём в партию требовал проверки биографии, и чекисты получили идеальное прикрытие. Следователи объездили десятки сёл и городов, подняли архивы в ГДР, нашли выживших жертв и сослуживцев карателя. К старым делам следствие порой возвращается спустя годы, как в истории Ирины Сафоновой, чьи ключи нашли в лифте 17 лет назад.

Арест накануне юбилея

2 июня 1975 года, незадолго до 50-летия, Александра Мироненко арестовали. Коллеги и семья были в шоке. В Лефортове он сначала всё отрицал, потом уверял, что вместе с отцом помогал партизанам, а затем давил на жалость: был молод, выполнял чужую волю. В 1976 году суд признал его виновным в участии в карательных операциях и убийствах мирных жителей и приговорил к расстрелу. Прошения о помиловании дошли до Леонида Брежнева, но тот отказал.

23 июня 1977 года, спустя почти четырнадцать месяцев после приговора, Александра Юхновского расстреляли. Газеты сообщили об этом скупо. Палач прожил две жизни, но вторая, с медалями и публикациями, стояла на костях жертв первой. История Алекса Лютого показала, что у военных преступлений нет срока давности, а память свидетелей сильнее фальшивых документов. Не он один в те годы прятался от закона под чужим именем: Life.ru рассказывал, как аферист из Фрунзе подделывал удачу и доигрался до расстрела.