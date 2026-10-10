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Опубликовано 10 октября, 11:00

Палач с медалью «За отвагу»: как нацистский каратель 30 лет обманывал весь СССР

Оглавление
Семья с двойным дном
Писарь при оккупантах
Рождение Алекса Лютого
Новое имя на руинах
Фронтовик, журналист и переводчик
Его узнали в метро
Роковая наглость
Арест накануне юбилея

Фронтовик с медалью «За отвагу», журналист и переводчик Гашека тридцать лет жил в Москве под чужим именем. На самом деле это был нацистский каратель Алекс Лютый. Life.ru рассказывает, почему самозванца погубила собственная наглость.

Алекс Лютый: история карателя Александра Юхновского. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Алекс Лютый: история карателя Александра Юхновского. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

23 июня 1977 года в СССР расстреляли Александра Мироненко: фронтовика с медалью «За отвагу», члена Союза журналистов и переводчика Ярослава Гашека. Под этим именем три десятилетия жил Александр Юхновский, каратель немецкой тайной полевой полиции по кличке Алекс Лютый. Последние месяцы войны он служил в Красной армии под фамилией мачехи, а после победы стал уважаемым литератором. Life.ru рассказывает, как палач построил себе новую жизнь и почему его в итоге погубила собственная наглость.

Семья с двойным дном

Семья Александра Юхновского: детство на Волыни. Красноармеец Александр Мироненко. Фото © Youtube / Центральное телевидение

Семья Александра Юхновского: детство на Волыни. Красноармеец Александр Мироненко. Фото © Youtube / Центральное телевидение

Александр Юхновский родился в 1925 году на Волыни. Его отец Иван служил офицером в армии Симона Петлюры, а дед был православным священником. При советской власти семья затаилась: снаружи образцовые граждане, внутри непримиримые враги большевиков. Дед научил внука сразу четырём языкам: украинскому, русскому, польскому и немецкому. Мальчик рос способным, писал стихи и мечтал о литературе. Перед войной Юхновские перебрались в город Ромны Сумской области и жили тихо.

Писарь при оккупантах

В сентябре 1941 года Ромны заняли немецкие войска. Иван Юхновский возглавил местную полицию, а шестнадцатилетнего сына пристроил туда же писарем и переводчиком. Знание немецкого сразу сделало юношу полезным для новой власти. Сначала Александр переводил документы и сочинял листовки, но бумажной работы ему быстро стало мало. По одной из версий, первой жертвой юного полицая стал школьный учитель русского языка: когда-то тот не оценил его стихи, и Юхновский жестоко припомнил ему старую обиду.

Рождение Алекса Лютого

Алекс Лютый: служба Юхновского в ГФП-721. Фото © Youtube / Центральное телевидение

Алекс Лютый: служба Юхновского в ГФП-721. Фото © Youtube / Центральное телевидение

В 1942-м в Ромны прибыла тайная полевая полиция ГФП-721, одно из самых жестоких карательных подразделений немецкой армии. Она охотилась на партизан и подпольщиков, расстреливала заложников. Александр Юхновский перешёл туда служить и уже в семнадцать лет получил от немцев прозвище Алекс Лютый. Свидетели позже рассказывали, как он избивал арестованных резиновой дубинкой и таскал женщин за волосы. Даже взрослые полицаи боялись этого юнца.

Немцы рвение оценили. Юхновский единственным из местных служащих ГФП-721 получил награду для «восточных народов», а в начале 1943 года его премировали поездкой в Германию. Вместе с подразделением он прошёл Харьковщину, Донбасс и Ростовскую область. Откуда в юноше столько жестокости, понять трудно до сих пор, а астрологи даже ищут ответ на такие вопросы в звёздах: Life.ru разбирал, сколько маньяков среди Овнов и почему Девы чаще становятся врачами-убийцами.

Новое имя на руинах

Летом 1944-го фронт покатился на запад, и Александр Юхновский понял, что пора исчезать. В Одесской области он отстал от обоза ГФП-721, сжёг документы и форму, а потом явился в военкомат. Легенда звучала просто: зовут Александр Мироненко, родители погибли, бумаги сгорели. Фамилию он взял у мачехи. Худому голодному юноше поверили и зачислили в Красную армию. Позже следствие установило, что вскоре он зарезал красноармейца Шумейко, который узнал в нём полицая.

Фронтовик, журналист и переводчик

Александр Мироненко: фронтовик и журналист. Фото © Youtube / Центральное телевидение

Александр Мироненко: фронтовик и журналист. Фото © Youtube / Центральное телевидение

Воевал Мироненко храбро: служил пулемётчиком, переводчиком и писарем штаба 191-й стрелковой дивизии, дошёл до Германии и получил медаль «За отвагу». После победы он работал в армейской газете в Германии, а в 1951 году перебрался в Москву. Женился, родилась дочь. Александр Юрьевич писал для газет, в 1962 году вступил в Союз журналистов СССР, переводил Ярослава Гашека. Его статьи пестрели лозунгами эпохи, хотя угадать советских политиков по их цитатам сегодня сможет далеко не каждый.

Его узнали в метро

Прошлое не отпускало. В 1958 году в КГБ пришла женщина из Ахтырки и заявила, что узнала в известном журналисте полицая Юхновского. Проверка ничего не дала, доказательств не нашли. А в середине 1960-х в московском метро Мироненко случайно встретил Игоря Аганина. Во время войны тот служил советским разведчиком внутри ГФП-721 и хорошо запомнил лицо Алекса Лютого. Аганин сразу сообщил в КГБ, и на этот раз чекисты начали негласную проверку журналиста.

Роковая наглость

Проверка КГБ и дело Александра Мироненко. Фото в документе, выданном Юхновскому нацистами в 1942 году. Фото © Youtube / Центральное телевидение

Проверка КГБ и дело Александра Мироненко. Фото в документе, выданном Юхновскому нацистами в 1942 году. Фото © Youtube / Центральное телевидение

Сам Мироненко чувствовал себя в полной безопасности и решил подняться ещё выше: собрался вступить в КПСС и потребовал себе орден Славы за фронтовые заслуги. Именно это его и погубило. Приём в партию требовал проверки биографии, и чекисты получили идеальное прикрытие. Следователи объездили десятки сёл и городов, подняли архивы в ГДР, нашли выживших жертв и сослуживцев карателя. К старым делам следствие порой возвращается спустя годы, как в истории Ирины Сафоновой, чьи ключи нашли в лифте 17 лет назад.

Арест накануне юбилея

2 июня 1975 года, незадолго до 50-летия, Александра Мироненко арестовали. Коллеги и семья были в шоке. В Лефортове он сначала всё отрицал, потом уверял, что вместе с отцом помогал партизанам, а затем давил на жалость: был молод, выполнял чужую волю. В 1976 году суд признал его виновным в участии в карательных операциях и убийствах мирных жителей и приговорил к расстрелу. Прошения о помиловании дошли до Леонида Брежнева, но тот отказал.

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23 июня 1977 года, спустя почти четырнадцать месяцев после приговора, Александра Юхновского расстреляли. Газеты сообщили об этом скупо. Палач прожил две жизни, но вторая, с медалями и публикациями, стояла на костях жертв первой. История Алекса Лютого показала, что у военных преступлений нет срока давности, а память свидетелей сильнее фальшивых документов. Не он один в те годы прятался от закона под чужим именем: Life.ru рассказывал, как аферист из Фрунзе подделывал удачу и доигрался до расстрела.

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Сергей Трофимов
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