До квартиры так и не дошла: история Ирины Сафоновой, чьи ключи нашли в лифте 17 лет назад

В этой истории пугают не рассказы о жестоком убийце или отчаянная попытка жертвы спастись, как, например, у семи женщин, сумевших избежать непоправимого. Самым страшным здесь оказалось расстояние от подъезда до собственной квартиры. Кажется, что дома уже ничего не может случиться. Но в сентябре 2009 года 28-летняя жительница Новосибирска Ирина Сафонова исчезла после возвращения из кино. Вскоре в лифте её дома нашли ключи. За прошедшие годы рассказ об этом превратился в короткую формулу: «Зашла в лифт и не вышла». Однако за ней остались обстоятельства, которые не укладываются в столь простое объяснение. Life.ru рассказывает, что известно о последних часах перед исчезновением Ирины, какие находки озадачили поисковиков и как изменилось расследование спустя годы.

Кем была Ирина Сафонова?

Кем была Ирина Сафонова: детский психолог из Академгородка, пропавшая в сентябре 2009 года. Фото © VK / Сообщество Академгородка / Новосибирск

Ирина жила в новосибирском Академгородке, работала детским психологом и снимала квартиру вместе с десятилетним сыном Андреем и братом Ильёй. Формально она оставалась замужем, хотя супруги уже жили раздельно. Бывший муж девушки, Владимир Сафонов, вскоре после расставания переехал в Москву. А незадолго до своего исчезновения Ирина общалась с давним знакомым Александром Скурихиным. Именно с ним вечером 8 сентября 2009 года она отправилась в кино. После сеанса мужчина отвёз её домой. Утром выяснилось, что в квартиру женщина не вернулась... Давайте восстановим цепочку событий, предшествовавших её исчезновению.

Последний вечер перед исчезновением

Последний вечер Ирины Сафоновой перед исчезновением: чем закончился поход в кино и возвращение к дому? Фото © ngs.ru / Юрий Орлов / Городские медиа

В тот вечер Ирина и Александр смотрели «Бесславных ублюдков» Квентина Тарантино в кинотеатре «Победа». После поездки оставалось только подняться домой. По рассказу Скурихина, он довёз Ирину до подъезда и видел, как она вошла внутрь. Дальнейшего пути женщины никто достоверно не восстановил. Позже Александр отправлял ей сообщения, но ответа не получил. Утром он позвонил на домашний телефон и узнал, что Ирины нет. Вскоре её фотография появилась в объявлениях о розыске. Искать женщину начали близкие, сотрудники правоохранительных органов и добровольцы.

Что нашли в лифте?

Ключи Ирины Сафоновой нашли в лифте: почему эта находка не раскрыла тайну её исчезновения? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самая известная деталь этой истории — ключи от квартиры Сафоновой, обнаруженные на полу лифта. В репортаже НГС 2016 года упоминается и лежавшая там газета. Согласно этой публикации, находку забрала соседка, а утром вывесила объявление о потерянных ключах. Вещи оказались в доме, а их хозяйка до квартиры не дошла. Именно эта странность закрепила за делом репутацию почти невозможного исчезновения. Однако найденные ключи сами по себе не позволяют установить, что произошло с Ириной. Они не доказывают ни нападения внутри кабины, ни того, что женщина вообще ехала в лифте.

Как искали пропавшую женщину?

Поиски Ирины Сафоновой в Академгородке: какие места проверяли добровольцы после её исчезновения? Фото © VK / Сообщество Академгородка / Новосибирск

В первые дни добровольцы объединялись через интернет. В интервью, опубликованном в 2025 году, участник поисков Владимир вспоминал небольшие группы, которые проверяли чердаки, подвалы, гаражи и погреба. Люди пытались найти хоть что-нибудь, что помогло бы понять, куда исчезла Ирина. О том, почему об исчезновении вспомнили аж в 2025 году, мы расскажем чуть позже.

Одним из таких эпизодов стало обследование подвала в соседнем доме. По словам Владимира, поисковики пришли туда после сообщения о мужчине, который якобы поддерживал или тащил женщину. На дверях обнаружились новые замки, а внутри — примятый песок и упаковки от еды.

Спустя годы участник поисков сожалел, что об увиденном не сообщили следователям напрямую. Но связь этого подвала с исчезновением Сафоновой публично не подтверждена. Воспоминания добровольца объясняют, какие зацепки тогда обсуждали, однако не дают оснований утверждать, что Ирину удерживали именно там.

Почему дело вновь привлекло внимание?

Дело Ирины Сафоновой: в 2024 году Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования. Фото © РИА Новости / Александр Гальперин

Годы шли, но исчезновение продолжали обсуждать на форумах и в СМИ. В июне 2024 года председатель следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования. Как сообщало «Академ.Инфо» со ссылкой на региональное управление СК, поводом стали публикации и обращения о несогласии с тем, как устанавливают обстоятельства пропажи женщины. Затем в деле произошли изменения, из-за которых прежние пересказы истории уже нельзя считать полными. Но что же произошло?

Кто стал обвиняемым?

Александр Скурихин: что СМИ сообщили об обвинении по делу Ирины Сафоновой и позиции защиты? Фото © VK / Сообщество Академгородка / Новосибирск

15 июня 2026 года стало известно, что обвиняемым по делу стал Александр Скурихин. По данным издания НГС, в конце 2025-го квалификацию изменили на убийство из корыстных побуждений либо по найму. Журналисты также сообщили, что Скурихина заключали под стражу, а позднее отпустили под подписку о невыезде. Его адвокат Валерий Асанов подтвердил изменение меры пресечения и заявил, что подзащитный категорически отрицает вину. По словам защитника, на момент публикации Александр сохранял статус обвиняемого.

Это существенный поворот, но не установленный судом ответ на вопрос о виновности. Сообщения об обвинении нельзя подменять утверждением, что преступление доказано. Публично изложенной и подтверждённой приговором картины произошедшего в материалах нет. Время шло, но установить причину и обстоятельства исчезновения Ирины так и не удавалось. Тем временем сын женщины вырос...

Мальчик, который хотел узнать правду

Сын Ирины Сафоновой Андрей: как исчезновение матери в 2009 году изменило жизнь её семьи. Фото © ngs.ru

Когда Ирина исчезла, Андрею было десять. В 2016 году он рассказал НГС, что прочёл множество публикаций о матери и хотел, достигнув совершеннолетия, ознакомиться с материалами дела. Юноша надеялся заметить то, что раньше могло остаться без внимания. В разговоре с журналистом он обратился к человеку, который мог знать, что случилось той ночью. Его просьба сводилась к нескольким словам: «Я хочу знать, что случилось».

Андрей надеялся заметить то, что могли упустить следователи, и понять, что произошло с матерью. Но с тех пор прошло ещё десять лет. Сейчас Андрею около 27 лет, однако публичных сведений о том, удалось ли ему ознакомиться с материалами расследования и узнал ли он что-то новое, нет. В 2024 году, после смерти его отца, Владимира Сафонова, появилась версия, что Андрей мог обратиться к руководству Следственного комитета. Но официально эту информацию не подтверждали.

Хочется надеяться, что новые шаги следствия помогут её близким наконец узнать, что произошло той ночью. А вы раньше слышали об этом исчезновении? Какие ещё неразгаданные истории вам хотелось бы увидеть в материалах Life.ru? Напишите в комментариях. Иногда даже возвращение пропавшего человека не даёт ответов на все вопросы. Так произошло с Агатой Кристи, которую в 1926 году искали 11 дней. Life.ru рассказывал, где нашли королеву детектива и почему обстоятельства её исчезновения до сих пор вызывают споры.