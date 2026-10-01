Не на тех напали: семь женщин, которые выжили после встреч с самыми известными серийными убийцами

В криминальных хрониках обычно остаются имена убийц и их жертв. Но за каждой такой историей стоят люди, которым удалось вырваться из смертельной ловушки. Life.ru рассказывает о семи женщинах, переживших встречи с серийными преступниками, и о том, что помогло им спастись, когда шансов, казалось, уже не оставалось.

Мэри Винсент: поездка, которая чуть не стала последней





В 1978 году 15-летняя Мэри Винсент сбежала из дома, устав от постоянных ссор родителей. Она собиралась добраться до дедушки и остановила на трассе фургон Лоуренса Синглтона. Водитель рассказал о дочери примерно её возраста и быстро расположил девочку к себе.

Задремав в дороге, Мэри не заметила, как машина свернула в безлюдное место. Когда она проснулась и потребовала остановиться, Синглтон напал на неё. После нескольких часов в плену мужчина отвёз девочку в каньон, нанёс ей тяжёлые травмы топором и сбросил в канаву. Он уехал, уверенный, что свидетельница не выживет.

Но Мэри пришла в себя. Теряя кровь, она сумела выбраться к дороге, где её заметили автомобилисты. Девочку доставили в больницу, а её показания помогли задержать преступника. Позднее Синглтона досрочно освободили, и он вновь совершил убийство. Мэри же постепенно вернулась к жизни: вышла замуж и стала матерью. Поездка, которая едва не оказалась последней, не оборвала её историю.

Корасон Амурао: шесть часов под кроватью







В июле 1966 года в дом, где жили девять студенток-медсестёр, ворвался Ричард Спек. Угрожая расправой, он удерживал девушек и одну за другой убивал их. Корасон Амурао успела спрятаться под кроватью. Несколько часов она лежала неподвижно, стараясь не издать ни звука. Рядом раздавались крики подруг, но любое движение могло выдать укрытие. Спек сбился со счёта и ушёл, не заметив, что одна из девушек осталась жива. Даже после его ухода Корасон долго боялась пошевелиться.

В шесть утра зазвонил будильник, который обычно поднимал студенток на занятия. Услышав знакомый звук, Корасон наконец выбралась из-под кровати. Все восемь её соседок были мертвы. Амурао позвала на помощь, а затем подробно описала убийцу, вспомнив даже его татуировку. Её свидетельство помогло установить личность преступника. После трагедии Корасон вышла замуж и стала медсестрой — осуществила мечту, которую разделяли её погибшие подруги.

Знак, который спас Уитни Бенетт

Ричард Рамирез, известный как Ночной Сталкер: серийный убийца из Калифорнии. Фото © Getty Images / Bettmann

Шестнадцатилетняя Уитни Бенетт спала, когда через окно в её комнату проник Ричард Рамирез. В 1984–1985 годах преступник, прозванный Ночным Сталкером, держал в страхе Калифорнию. Его жертвами становились люди разного возраста, и предугадать следующее нападение было практически невозможно.

Уитни проснулась от удара по голове. Рамирез начал душить её проводом, пока родители спали в другой части дома. Девушка теряла сознание и не могла позвать на помощь. Но внезапно нападавший остановился. Позднее он утверждал, что увидел искры и воспринял их как знак, велевший оставить жертву в живых.





Преступник скрылся, а Уитни, придя в себя, сумела добраться до коридора и позвать родителей. В больнице ей наложили около 500 швов. Она пережила нападение, однако за лечением ран последовало долгое восстановление после пережитого ужаса. Тем временем Рамирез продолжал скрываться и совершать новые преступления. Его задержали только в 1989 году — причём серийный убийца почти не предпринимал попыток спрятаться. Он зашёл в переполненный супермаркет, где на стенах были развешаны его фотороботы. Суд приговорил Рамиреза к смертной казни, однако приговор так и не исполнили. Находясь в камере, преступник охотно общался с журналистами, принимал визиты родственников и даже женился.

Как упорство помогло Ребекке Граде выжить?

Ребекка Граде и Гэри Риджуэй: как единственная выжившая жертва сбежала от убийцы? Фото © seattlepi.com

Если Уитни Бенетт спасла случайная вспышка, то Ребекке Граде пришлось самой вырвать у убийцы шанс на жизнь. Девушка два года молчала о пережитом нападении, опасаясь, что полиция не станет искать преступника, а начнёт обвинять её саму. Но почему? Дело во том, что Ребекка оказывала интимные услуги и хорошо знала, как общество относится к женщинам её профессии. Именно на этом и строил свою жестокую схему Гэри Риджуэй, известный как «убийца с Грин-Ривер». Он выбирал жертв среди проституток, рассчитывая, что их исчезновение не вызовет серьёзного интереса у правоохранителей. Если тела находили, смерть часто связывали с образом жизни женщин или обычным бродяжничеством.

Риджуэй действовал в штате Вашингтон с 1980-х годов. Ему удавалось почти два десятилетия оставаться вне подозрений, хотя многие преступления он совершал в одном и том же районе. Внешне мужчина ничем не выделялся: он служил в армии, имел репутацию спокойного и законопослушного человека и легко вызывал доверие у незнакомых женщин. Ребекка тоже не увидела опасности, когда села в машину к улыбающемуся водителю. Она не знала, что оказалась рядом с одним из самых жестоких серийных убийц Америки. Позднее всё-таки доказали, что Риджуэй виновен в 48 убийствах, хотя сам преступник признавался аж в 71 преступлении. Не исключено, что реальное число жертв было ещё больше.

Гэри Риджуэй, известный как «убийца с Грин-Ривер»: преступления серийного маньяка. Фото © Getty Images / Josh Trujillo-Pool

Когда Риджуэй начал душить Ребекку, она быстро потеряла силы. Но на мгновение его хватка ослабла. Девушка ударила нападавшего ногой и бросилась бежать. После удушения ей было трудно дышать, а преступник уже настигал её. Спасением стал показавшийся впереди палаточный лагерь. Опасаясь свидетелей, Риджуэй прекратил погоню.

Туристы помогли Ребекке и отвезли её в город. Однако обратиться в полицию она решилась лишь через два года. Девушка боялась, что из-за её занятия ей не поверят или обвинят в случившемся. Риджуэя впоследствии задержали и приговорили к пожизненному заключению. Для Ребекки возможность выжить заключалась в нескольких секундах, когда он ослабил хватку. Этого времени ей хватило, чтобы вырваться и добежать до людей.

Кому удалось выжить после встречи с Битцевским маньяком?

Мария Виричева после нападения Александра Пичушкина: как беременная девушка выжила в колодце? Фото © wnfund.ru

История Марии Виричевой стала одним из самых невероятных эпизодов дела Александра Пичушкина, которого в России знают как Битцевского маньяка. 25-летняя девушка приехала в Москву из Татарстана. Она была беременна и искала возможность заработать, поэтому согласилась на предложение случайного знакомого. С печально знаменитым маньяком Мария встретилась возле станции метро «Каховская». Мужчина заговорил с ней и предложил подработку. Девушка не подозревала, что перед ней серийный убийца, который несколько лет выбирал жертв в районе Битцевского леса.

Пичушкин отвёз Марию в безлюдное место и столкнул в шахту колодца с высоты около восьми метров. Падая, девушка услышала его издевательскую фразу: «Прими там ванну». Мужчина был уверен, что после такого падения Мария не выживет. Однако, к счастью, Виричева сумела зацепиться руками и ногами за стены шахты. Внизу её окружала ледяная вода, поток которой мог в любой момент сорвать девушку и унести. Тем временем Пичушкин закрыл крышку люка и ушёл. Девушка осталась в полной темноте, в холоде и без всякой надежды на помощь. Около часа она держалась за стены, пока наконец не нащупала металлические скобы. Они покрылись льдом, но Мария начала медленно подниматься наверх.

Александр Пичушкин, или Битцевский маньяк: серийный убийца, одержимый шахматами. Фото © РИА Новости / Алексей Панов

Когда Виричева выбралась из колодца, силы окончательно покинули её. Она лежала возле люка до утра, пока её не обнаружили прохожие. По одной версии, поначалу Мария не рассказала полиции правду. Она боялась, что ей не поверят или что признание приведёт к новым проблемам. Девушка заявила, будто случайно упала в колодец во время прогулки по зимнему лесу. Согласно другой, Мария честно рассказала о Пичушкине, но правоохранители не приняли её слова всерьёз и настояли на другой версии.

Позднее показания Виричевой всё же зафиксировали. Они стали частью доказательств против Пичушкина, который признался в 61 убийстве. Следствие установило, что преступник был одержим шахматами и представлял себе доску, клетки которой хотел заполнить телами жертв. Пичушкин действовал в районе Битцевского леса с 2001 по 2006 год. Поначалу он пытался скрывать следы преступлений, но затем перестал прятать тела. Так маньяк демонстрировал, что больше не боится ни полиции, ни наказания.

Пока Мария молчала, Пичушкин продолжал убивать. Но девушка сама едва не стала его очередной жертвой и сумела выжить там, где шансы казались практически нулевыми. Самое невероятное в этой истории заключается в том, что Мария спасла не только себя. Во время нападения она была беременна, и после пережитого смогла родить ребёнка. Виричева выкарабкалась из ледяной шахты, сохранила жизнь и спустя годы осталась единственной, кто мог рассказать, как выглядело столкновение с Битцевским маньяком.

Безмолвный свидетель

Томми Селлс — серийный убийца, напавший на Кристалл Сурлс. Фото © expressnews.com / San Antonio Express-News / File photo

Если в предыдущей истории девушке удалось спастись, цепляясь за ледяные стены колодца, то десятилетней Кристалл Сурлс нужно было полностью исчезнуть из поля зрения убийцы. Семья Кристалл в тот момент переезжала и временно остановилась у друзей в Техасе. Девочка хорошо общалась с их дочерью Кэти, поэтому осталась ночевать в её комнате. Школьницы долго разговаривали и играли, а затем уснули на одной кровати.

Младшая сестра Кристалл, Марки, тоже хотела лечь рядом с девочками. Однако те отправили её спать в другую комнату. И это решение случайно спасло ребёнку жизнь. Ночью Кристалл проснулась от крика. В темноте над кроватью стоял незнакомый мужчина. В руке он держал нож. Девочка сразу поняла, что любое движение может выдать её, поэтому приняла решение притвориться спящей.

Нападавший уже собирался уйти, но в последний момент заметил, что на кровати лежит ещё один ребёнок. Девочка испугалась и открыла глаза. Убийца нанёс ей удар ножом, однако решил, что она мертва, и скрылся через окно. На самом деле Кристалл чудом осталась жива. Лезвие прошло в непосредственной близости от сонной артерии. При ранении были повреждены голосовые связки, поэтому девочка не могла кричать и звать на помощь.

Кристалл Сурлс после нападения Томми Селлса: как десятилетняя девочка выжила? Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Shocking Facts

Истекающая кровью Кристалл с трудом добралась до родителей Кэти. Ей пришлось объяснять, что произошло, с помощью записок. Рядом с ней находилась погибшая подруга, а сам преступник успел скрыться. Следствие установило, что к нападению был причастен Томми Селлс — серийный убийца, начавший совершать преступления ещё в подростковом возрасте. Первую жертву он убил в 15 лет, а позднее стал целенаправленно искать людей, которых собирался лишить жизни.

Селлсу предъявили обвинения в 22 убийствах, но сам он утверждал, что реальное число жертв значительно выше. Маньяк говорил как минимум о 70 погибших и подробно рассказывал о преступлениях, словно гордился ими. В 2014 году смертный приговор Томми Селлсу привели в исполнение. На казнь пригласили Кристалл Сурлс, однако с момента нападения прошло 15 лет, и бывшая жертва уже стала взрослой женщиной. Убийца узнал её, однако никак не показал своих эмоций.

Когда Селлсу предоставили последнее слово, он отказался что-либо говорить. Кристалл ждала хотя бы минимальной реакции от человека, который едва не лишил её жизни, но преступник лишь коротко ответил: «Нет». Позже Сурлс признавалась, что до сих пор не может до конца объяснить своё спасение. В ту ночь ей помогло невероятное сочетание выдержки, случайности и мгновенного решения притвориться мёртвой. Девочка понимала только одно: незнакомец не должен заметить, что она всё ещё дышит.

Дженнифер Асбенсон: дважды села в машину к одному убийце





Дженнифер Асбенсон было 19 лет, когда она задержалась на работе и пропустила последний автобус. На остановке девушка встретила Эндрю Урдайлеса — внешне спокойного мужчину, который предложил подвезти её. В первый раз Урдайлес действительно довёз Дженнифер до дома. Он попросил её номер телефона, но девушка назвала вымышленную комбинацию. На следующий день мужчина снова ждал её возле работы.

Дженнифер решила, что Урдайлес просто проявляет настойчивость, и опять села в его автомобиль. На этот раз он отвёз девушку в пустынную местность, где связал её и попытался напасть. Дженнифер не переставала кричать и звать на помощь. Урдайлес решил увезти её подальше, но тем самым дал девушке дополнительное время. Находясь в багажнике, она смогла освободить руки и выпрыгнула из машины на ходу.

Дженнифер Асбенсон и Эндрю Урдайлес: как девушка сбежала из машины убийцы? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как пишет Woman.ru, Урдайлес бросился за ней с мачете. Девушка бежала, пока происходящее не заметил водитель грузовика. Он остановился, и преступник испугался свидетелей. Нападение произошло осенью 1992 года. Урдайлеса задержали только в 1997-м. Его обвинили в убийстве восьми женщин и приговорили к смертной казни, однако до исполнения приговора он не дожил — мужчина покончил с собой в одиночной камере. Дженнифер позже признавалась, что могла избежать опасности, если бы не села в машину к незнакомцу во второй раз. Но именно её сопротивление и решительность помогли ей выжить.

У каждой из этих историй был свой момент, когда всё решали секунды, но ни одна из женщин не виновата в том, что оказалась рядом с преступником. А если вам интересно понять, как формируется жестокость и почему некоторые люди становятся серийными убийцами, прочитайте материал Life.ru о механизмах, которые могут привести человека к преступлению.