Мамонтёнок вернулся через 45 лет: чем новый фильм отличается от мультфильма СССР 1981 года

В 1981 году мамонтёнку хватило восьми минут: он оттаял во льдах, переплыл океан на льдине и нашёл в Африке маму. Мультфильм Олега Чуркина с тех пор смотрели родители, их дети и уже внуки. 1 октября в прокат выходят «Приключения мамонтёнка. В поисках мамы» Александра Войтинского, и теперь та же дорога занимает полный метр. Мы сравнили старую и новую версии: что осталось на месте, кого добавили, как звучит музыка и почему маленькая сказка до сих пор трогает взрослых.

Сюжет остался узнаваемым

Мамонтёнок Пушистик просыпается после тысячелетнего сна во льдах. Фото © кадр из мультфильма «Приключения мамонтёнка. В поисках мамы», режиссёр Александр Войтинский, сценаристы Роман Непомнящий, Дина Непомнящая

Основа на месте. Мамонтёнок просыпается после тысячелетнего сна, узнаёт, что похожие на него звери живут в тёплой Африке, и отправляется туда на льдине. Цель у него прежняя: найти маму. Режиссёр признаётся, что увидел в советском мультфильме конспект большого приключения. «Это как бы заявка для будущего фильма. Мы раскрыли это путешествие», — объясняет Александр Войтинский. Сценарий по рассказу Дины Непомнящей написал Роман Непомнящий.

Что изменили в новой версии

Пушистик и Тупик переплывают океан на льдине. Фото © кадр из мультфильма «Приключения мамонтёнка. В поисках мамы», режиссёр Александр Войтинский, сценаристы Роман Непомнящий, Дина Непомнящая

У героя появилось имя: теперь он Пушистик. Фильм начинается с пролога, где стадо мамонтов бежит от ледника, а малыш отстаёт и на тысячелетия остаётся подо льдом. Речь у Пушистика старомодная и книжная, ведь маму он слушал очень давно. Над этим посмеивается новый друг, а сам малыш даже не представляет, что кто-то захочет его съесть. Войтинский подчёркивает, что снимал не ремейк: восемь минут оригинала никто не копировал, авторы придумали, что случилось по дороге.

А случилось немало. Героям предстоит переплыть океан, уйти от крокодилов и отбиться от акул. Кстати, акулам после показов фокус-группам пришлось уменьшить зубы: юные зрители сочли их слишком страшными. Режиссёр объясняет, что дети любят бояться, но страх в кино для них должен оставаться под контролем. Мультфильм сделан на игровом движке, бюджет проекта составил 550 миллионов рублей. Анимацией занималась компания «Базелевс», работа шла с осени 2023 года. Возрастная отметка у картины: 6+.

Кто озвучивал советский мультфильм

Мамонтёнок и Слониха в мультфильме «Мама для мамонтёнка» 1981 года. Фото © кадр из мультфильма «Мама для мамонтёнка», режиссёр Олег Чуркин, сценарист Дина Непомнящая

В 1981 году всех героев озвучили пять артистов. Мамонтёнок говорит и поёт голосом Клары Румяновой, мудрого Моржа играет Зиновий Гердт, белого медвежонка и рассказчика озвучил Григорий Толчинский, Мартышку — Зинаида Нарышкина. Рине Зелёной достались сразу две роли: Бегемотиха и Слониха, та самая мама для чужого малыша. Заботливых героинь в советском кино вообще хватало, так что попробуйте угадать 6 фильмов по няням и воспитателям из любимых картин.

Новые друзья Пушистика и звёздный состав

Филипп Киркоров на премьере мультфильма в кинотеатре «Октябрь». Фото © АГН «Москва»

Главный спутник мамонтёнка — птенец Тупик, шумный рэпер с мечтой победить на конкурсе «Африка ищет таланты». Его озвучил Вадим Галыгин. Актёр признаётся, что певцом себя не считает, а собственный рэп называет смелым экспериментом. Пушистику подарила голос актриса дубляжа Алёна Любимова: её имя держали в секрете до самой премьеры. Маму мамонтёнка озвучила Пелагея, Попугая, ведущую конкурса, сыграла Яна Чурикова, Фламинго достался Александру Ревве.

Крокодилом стал NILETTO, Львом — Gazan, а Филиппу Киркорову досталась роль Короля банановой эстрады. Войтинский рассказывал, что певец записал её с одного дубля и этим немало удивил режиссёра. На премьере в «Октябре» артист и со сцены провозгласил себя этим королём. Обезьянку-репортёра озвучила его дочь Алла-Виктория. Половину этого списка публика знает под сценическими именами, так что самое время проверить, помните ли вы, как по-настоящему зовут известных музыкантов.

Песня Шаинского стала сердцем фильма

Композитор Владимир Шаинский написал песню мамонтёнка в 1981 году. Фото © кадр из мультфильма «Мама для мамонтёнка», режиссёр Олег Чуркин, сценарист Дина Непомнящая

Музыку к оригиналу написал Владимир Шаинский, слова сочинила Дина Непомнящая, а спела песню мамонтёнка Клара Румянова. В новом фильме много свежих номеров: музыку написал Михаил Зуев, звёзды поют за своих героев, Тупик читает рэп. Но старую песню авторы поставили в центр истории. «С этой песней сложно соперничать, в ней рассказана очень пронзительная история», — говорит Александр Войтинский. По его словам, её знают даже те, кто не видел сам мультфильм.

Почему восемь минут пережили поколения

Магаданский мамонтёнок Дима: его нашли на прииске в 1977 году. Фото © Wikipedia / Ben2

У сказки есть реальная основа. В 1977 году на магаданском прииске имени Фрунзе во время работы бульдозера нашли тушу древнего мамонтёнка. Рост находки составлял 104 сантиметра, возраст малыша учёные оценили в несколько месяцев и дали ему имя Дима. Детская писательница Дина Непомнящая прочитала эту новость и придумала историю о мамонтёнке, который оттаял через тысячи лет и пошёл искать маму. Из этой истории и вырос мультфильм студии «Экран».

Сюжет проще некуда: ребёнок потерял маму и ищет её. Поэтому он одинаково трогает и пятилетнего зрителя, и его бабушку. «Песня затрагивает общечеловеческие вещи. То, что внутри у каждого», — рассказывает сын писательницы Игорь Непомнящий. По его словам, сказку матери до сих пор часто переиздают. Далеко не всё советское так легко переходит от поколения к поколению: от одного вида некоторых советских блюд зумерам становится плохо, а над мамонтёнком плачут до сих пор.

Новый мамонтёнок громче, ярче и заметно дольше старого. В нём есть рэп, акулы и Король банановой эстрады, но в центре по-прежнему маленький мамонт и его мама. Фильм выходит 1 октября, в эти же дни его покажут в Румынии и Вьетнаме. Сработает ли магия восьми минут в полном метре, решат зрители. Советское наследство с годами только дорожает, и речь уже не об одних мультфильмах: вспомните хотя бы бабушкину люстру, за которую коллекционеры готовы платить десятки тысяч.