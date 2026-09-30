Уэнздей снова за машинкой: Съёмки третьего сезона сериала завершены

Съёмки третьего сезона сериала «Уэнздей» официально завершились. Netflix объявил об окончании производства и показал новый кадр с Дженной Ортегой в образе Уэнздей Аддамс — героиня сидит за столом и печатает на своей фирменной пишущей машинке.

Работа над продолжением началась в феврале 2026 года в окрестностях Дублина. Часть съёмок проходила и в Париже: весной Netflix уже показывал Уэнздей возле Эйфелевой башни вместе с Вещью и мотоциклом. Когда третий сезон появится на платформе, пока не сообщается.

К своим ролям вернутся Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Айзек Ордоньес, Эмма Майерс, Фред Армисе и другие знакомые фанатам актёры.

Одной из главных новых героинь станет Офелия Фрамп — сестра Мортиши и тётя Уэнздей. Её сыграет Ева Грин. Персонаж уже был важен для финала второго сезона: Уэнздей получила старый дневник Офелии и увидела видение, в котором та находилась взаперти в доме своей матери Хестер.

К проекту также присоединилась Вайнона Райдер. Для неё третий сезон станет новым воссоединением с Дженной Ортегой и Тимом Бёртоном после фильма «Битлджус Битлджус». Среди других новичков — Лена Хиди, Джеймс Лэнс, Эндрю Маккарти, Крис Сарандон, Ноа Тейлор, Оскар Морган и Кеннеди Мойер. Роли большинства новых актёров пока держатся в секрете.

Второй сезон закончился открытым финалом. Энид после превращения в альфа-оборотня не смогла принять человеческий облик и скрылась в лесу. Уэнздей вместе с Вещью отправилась на её поиски на мотоцикле дяди Фестера. Одновременно героиня узнала о судьбе своей тёти Офелии, что стало ещё одной сюжетной линией для продолжения.

«Уэнздей» стартовала на Netflix в 2022 году и стала одним из главных хитов платформы. Первый сезон до сих пор занимает первое место среди самых популярных англоязычных сериалов сервиса. Первая половина второго сезона, вышедшая в августе 2025 года, набрала 50 миллионов просмотров за первые пять дней. Продолжение выпустили 3 сентября, после чего весь второй сезон вошёл в исторический топ Netflix.

Сериал основан на персонажах, созданных художником Чарльзом Аддамсом. Шоу разработали Альфред Гоф и Майлз Миллар, которые остаются шоураннерами и исполнительными продюсерами. Тим Бёртон выступает режиссёром и исполнительным продюсером, производством занимается MGM Television.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о втором сезоне «Уэнздей», его актёрском составе, новых героях, сюжете и главных интригах продолжения. Второй сезон вышел в двух частях — 6 августа и 3 сентября 2025 года. К Дженне Ортеге, Кэтрин Зета-Джонс и другим участникам основного каста тогда присоединились Стив Бушеми, Джоанна Ламли, Билли Пайпер и Леди Гага.