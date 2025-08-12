«Уэнздей» без Ксавье, но с Леди Гагой — все интриги загадочного нового сезона Оглавление Спин-офф «Уэнздей»: как приняли второй сезон критики и зрители Даты выхода второго сезона сериала «Уэнздей» Трейлеры и фото Чего ждать от второго сезона сериала «Уэнздей» Актёры сериала «Уэнздей» Интересные факты о сериале «Уэнздей» Отзывы и рецензии Осторожно, спойлеры: чем закончился первый сезон сериала «Уэнздей» Новый сезон «Уэнздей» выйдет уже этой осенью. В целом второй сезон продолжает традиции первого. В нём сочетаются готическая атмосфера, юмор и элементы мистики. Что перед просмотром нужно освежить в памяти и чего ждать — в материале Life.ru. 12 августа, 11:35 Новый сезон «Уэнздей» — когда выйдет, кто снимается. Обложка © «Уэнздей», режиссёры Тим Бёртон, Пако Кабесас и др., сценаристы Альфред Гоф, Майлз Миллар и др. / Kinopoisk

«Уэнздей» — это мистико-готический сериал от Netflix, спин-офф «Семейки Аддамс», в котором главную роль исполняет Дженна Ортега. Шоу получило широкую известность благодаря мрачной эстетике, харизматичным персонажам и визуальному стилю Тима Бёртона. Второй сезон вышел в двух частях: первая — 6 августа 2025 года, вторая ожидается 3 сентября.

Критики приняли второй сезон в целом положительно. На Rotten Tomatoes он получил 82% (против 73% у первого), а на Metacritic — 65 баллов, что также считается «в основном благоприятным» результатом. Зрители хвалят сериал за развитие персонажей, атмосферу и расширение мира, но некоторые отмечают перегруженность сюжета и недостаток свежести. Несмотря на это, «Уэнздей» остаётся одним из самых заметных проектов Netflix последних лет.

Оригинальное название: Wednesday (в русском варианте — «Уэнздей»)

Жанр: Мистический триллер с элементами готической комедии и фэнтези

Количество эпизодов: 8 серий, выпущенных в два этапа: первые четыре — 6 августа 2025-го, оставшиеся четыре — 3 сентября 2025-го

Режиссёр: Тим Бёртон

Сценаристы: Основные шоураннеры — Альфред Гоф и Майлз Миллар; они написали премьеру и финал сезона

В главных ролях: Дженна Ортега (Уэнздей), Эмма Майерс, Джой Сандей, Айзек Ордоньес, Хантер Дуэн, Стив Бушеми, Кэтрин Зета‑Джонс, Луис Гусман, а также новые лица: Леди Гага и др.

Спин-офф «Уэнздей»: как приняли второй сезон критики и зрители

На Netflix вышел второй сезон сериала «Уэнздей» — долгожданное продолжение истории о дочери семейки Аддамс. Первые четыре серии уже доступны для просмотра, а оставшиеся выйдут 3 сентября 2025 года. Сюжет вновь переносит нас в академию «Невермор», где Уэнздей сталкивается с новыми сверхъестественными угрозами и раскрывает семейные тайны.

В этом сезоне зрители смогут увидеть не только возвращение любимых персонажей, но и новых звёздных гостей, включая Леди Гагу, Стива Бушеми и Джоанну Ламли. Однако стоит отметить, что некоторые персонажи, такие как Ксавье Торп (в исполнении Перси Хайнса Уайта), покинули проект после скандала, связанного с обвинениями в сексуальном насилии. Создатели объяснили его уход тем, что Ксавье перевёлся в академию «Рейхенбах» в Швейцарии.

Даты выхода второго сезона сериала «Уэнздей»

Премьера второго сезона сериала «Уэнздей» состоялась 6 августа 2025 года на платформе Netflix. В этот день были выпущены первые четыре серии, а оставшиеся эпизоды второй части сезона выйдут 3 сентября 2025 года.

В новом сезоне зрителям предстоит узнать больше о жизни Уэнздей в академии «Невермор» и увидеть развитие взаимоотношений Уэнздей с друзьями, преподавателями и семьёй.

Трейлеры и фото

Netflix представил первый полноценный трейлер второго сезона «Уэнздей» в июне 2025 года, за два месяца до премьеры. В видео показали новые локации академии «Невермор» и загадочных персонажей. Зрители также увидели возвращение ключевых героев — Уэнздей, Энид Синклер, Мортиши — и появление новых лиц, в том числе героя Стива Бушеми. Помимо трейлера, Netflix также опубликовал подборку промофото, раскрывающих визуальный стиль и обновленный каст.

Чего ждать от второго сезона сериала «Уэнздей»

Во втором сезоне «Уэнздей» Netflix сделал явный акцент на более мрачной и хоррорной атмосфере: во вступительных эпизодах это ощущается через напряжённые сцены, жуткие видения и нарушения в психических способностях Уэнздей. Вместе с этим сериал сохраняет свою кинематографичность — каждая серия «ощущается как фильм», с масштабным визуальным стилем, напряжением и экшеном.

Тема романтических линий практически исключена — Уэнздей избавилась от любовного треугольника и даже любовных интересов как таковых, чтобы стать более независимой и сосредоточиться на расследованиях и своих сверхъестественных способностях.

Сезон также расширяет мир и мироощущение семейки Аддамс: к касту добавились Стив Бушеми, Джоанна Ламли, Билли Пайпер и сама Леди Гага.

Наконец уже появились первые отзывы зрителей: фанаты хвалят отказ от легкомысленных сцен, хоррор и концентрацию внимания на семейных отношениях Аддамс.

Актёры сериала «Уэнздей»

Сериал «Уэнздей» от Netflix привлёк внимание не только оригинальным подходом к вселенной семейки Аддамс, но и звёздным составом.

Дженна Ортега исполняет главную роль Уэнздей Аддамс. До этого она снималась в фильмах «Крик», «X» и «Битлджус». В «Уэнздей» она также выступает как продюсер.

Эмма Майерс играет Энид Синклер, оборотня и соседку по комнате Уэнздей. Ранее она снималась в фильмах «Семейный обмен», «Девушка в подвале» и «Minecraft в кино».

Джой Сандей играет Бьянку Баркли, студентку академии «Невермор» и конкурентку Уэнздей. Она известна ролями в сериалах «Приятные хлопоты» и «Второй шанс Кэрол».

Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман исполняют роли родителей Уэнздей — Мортиши и Гомеса Аддамс. Они известны ролями в фильмах «Чикаго» и «Крёстный отец Гарлема» соответственно.

Леди Гага присоединилась ко второму сезону в роли Розалин Ротвуд, преподавателя академии «Невермор». Она также написала оригинальную песню Dead Dance для саундтрека сериала.

Стив Бушеми исполняет роль Барри Дорта, нового директора академии «Невермор». Он известен ролями в фильмах «Большой Лебовски» и «Бешеные псы».

Интересные факты о сериале «Уэнздей»

Танец Уэнздей из первого сезона, исполненный Дженной Ортегой, быстро стал вирусным в TikTok и других соцсетях. Актриса самостоятельно поставила хореографию, черпая вдохновение из оригинального чёрно-белого сериала 1960-х годов и танцев готов 1980-х. Песня The Cramps «Goo Goo Muck», под которую Уэнздей танцует, также приобрела популярность, увеличив количество прослушиваний в пятьдесят раз.

Сериал «Уэнздей» установил рекорд по количеству часов просмотра за неделю среди англоязычных шоу на Netflix, собрав 341,2 миллиона часов. Спустя три недели после премьеры картина стала третьим проектом Netflix, преодолевшим отметку в миллиард часов просмотра. Всплеск популярности сериала также привёл к росту прослушиваний песни Леди Гаги Bloody Mary на 415%.

Первый сезон сериала снимали в Румынии, включая замок Кантакузино. Второй сезон перенесли в Ирландию, где основной локацией стал замок Шарлевиль, известный своей мистической атмосферой. Съёмки также проходили в готических местах, таких как Ботанический сад Бухареста и железнодорожный вокзал Гара Регала.

Персонаж Вещь, играющий важную роль в сериале, был представлен не с помощью компьютерной графики, а живым человеком. Роль исполнил фокусник Виктор Доробанту, который находился на съёмочной площадке в синем костюме и отыгрывал все сцены кистью руки.

Актриса Кристина Риччи, сыгравшая Уэнзсдей в фильмах 1990-х годов, вернулась в сериал в роли Мэрилин Торнхилл, учительницы ботаники в академии «Невермор».

Отзывы и рецензии

Второй сезон сериала «Уэнздей», который вышел 6 августа 2025 года на Netflix, получил разные отзывы от критиков и зрителей. На платформе Rotten Tomatoes сериал набрал 82% на основе 67 рецензий, что немного выше, чем у первого сезона. Критики похвалили игру Дженны Ортеги в роли Уэнздей. Также зрители высоко оценили визуальный стиль сериала, сочинённый Тимом Бёртоном, который удачно сочетает элементы готики и юмора.

Однако не все рецензенты остались довольны. Некоторые отметили, что второй сезон перегружен дополнительными персонажами и подсюжетами, что отвлекает от основной линии. Также появились жалобы на формат выпуска — сериал был разделён на две части, что вызвало недовольство у зрителей, предпочитающих смотреть сразу весь сезон.

Осторожно, спойлеры: чем закончился первый сезон сериала «Уэнздей»

Финал первого сезона «Уэнздей» получился напряжённым и оставил за собой много вопросов. В восьмом эпизоде раскрывается настоящая угроза — это Лорел Гейтс, скрывавшаяся под личиной учительницы Мэрилин Торнхилл.

Она стремится воскресить Джозефа Крэкстоуна — основателя города Джерико, одержимого идеей уничтожить всех «изгоев» из академии «Невермор». Чтобы снять магическую печать с его могилы, ей нужна кровь Уэнздей, потомка ведьмы Гуди Аддамс.

С Крэкстоуном сражается сама Уэнздей, а также её друзья — Энид, Бьянка и Ксавье. В итоге им удаётся остановить злодея. Но всё идёт не по плану: директор академии Лариса Уимс погибает, а бариста Тайлер Галпин — в которого Уэнздей, казалось бы, начала влюбляться — оказывается Хайдом, чудовищем, контролируемым Лорел. Он сбегает из-под стражи. Судьба Лорел Гейтс остаётся неясной. Известно, что во втором сезоне в школу придёт новый директор — мистер Барри Дорт. Также обещано, что одна из центральных линий будет посвящена отношениям Уэнздей с матерью, Мортишей Аддамс.

Несмотря на победу над Крэкстоуном, главные опасности не устранены. Второй сезон обещает быть ещё мрачнее и острее.

Финальная сцена — Уэнздей получает анонимное сообщение: «Я слежу за тобой». Это открытый намёк на то, что за ней теперь охотятся и всё ещё впереди.

