«Холодное лето», две «Ники» и БДТ: Актриса Нина Усатова празднует 75-летие

Народной артистке России Нине Усатовой 1 октября исполнилось 75 лет. До признания в театре и кино она успела поработать на суконной фабрике, несколько лет подряд пыталась поступить в Щукинское училище и играла в самодеятельном театре. Жизненный путь Усатовой вспоминают коллеги из газеты «Известия».

После школы будущая актриса приехала в Москву, но с первой попытки стать студенткой не смогла. Усатова устроилась сновальщицей на фабрику «Красный Октябрь» в Боровске, параллельно выходила на сцену местного театра, затем руководила хором и стала директором дома культуры. В Щукинское училище она поступила только в 1974 году.

После выпуска Усатова десять лет служила в Ленинградском молодёжном театре на Фонтанке. В 1989 году Кирилл Лавров пригласил её в Большой драматический театр, где актриса сформировала один из самых узнаваемых сценических репертуаров. Она и сегодня продолжает выходить на сцену БДТ.

В кино Усатова дебютировала в 1981 году, а широкую известность ей принесла роль глухонемой поварихи Лидии в картине «Холодное лето пятьдесят третьего…». Для подготовки к съёмкам артистка посещала интернаты для глухонемых и наблюдала за жестами, мимикой и поведением их воспитанников.

Заметными этапами её кинокарьеры стали также «Мусульманин», «Барак», «Остров», «Поп» и «Легенда № 17». За роль матери братьев Ивановых в «Мусульманине» Усатова получила премию «Ника», а спустя несколько лет завоевала вторую статуэтку за работу в «Бараке». Всего на её счету более 90 фильмов и сериалов.

Личную жизнь актриса старается не выставлять напоказ. Её сын Николай получил юридическое образование и не связал судьбу с актёрской профессией. Избранником Усатовой стал актёр и лингвист Юрий Гурьев, с которым, по сообщениям СМИ, она живёт в гостевом браке.

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