Режиссёр Олег Фомин раскрыл, почему его фильм нельзя назвать комедией об СВО

Режиссёр Олег Фомин заявил, что его фильм «Обратная сторона медали» нельзя в полной мере называть комедией об СВО. В интервью NEWS.ru он отметил, что картина посвящена прежде всего юмору, который помогает людям выдерживать фронтовые будни.

Идея проекта окончательно сформировалась во время пребывания Фомина в московском госпитале. Там режиссёр показывал свои работы военнослужащим, проходившим лечение, и обсуждал с ними, нужно ли уже сейчас снимать художественное кино о спецоперации.

По словам Фомина, именно эти разговоры убедили его взяться за картину. Он отметил, что участники СВО фактически поддержали саму идею такого фильма и дали ему понять, что подобные истории востребованы уже сейчас.

«Я не помню, кто первым назвал мой фильм «Обратная сторона медали» об СВО комедией», — сказал режиссёр.

Фомин также назвал картину искренней и народной. Автор сценария и сопродюсер Николай Сидоров, как уточнил режиссёр, сам проходил службу в штурмовом подразделении.

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