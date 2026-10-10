Психолог, психотерапевт или психиатр: к кому обращаться и могут ли уволить из-за диагноза Оглавление Чем отличаются психолог, психотерапевт и психиатр Когда обращаться к психологу Трудности в отношениях и повторяющиеся конфликты Расставание, утрата, переезд и другие перемены Самокритика, неуверенность и перегрузка на работе Когда обращаться к психотерапевту Тревога не отпускает и заставляет менять жизнь Панические атаки и страх их повторения Навязчивые мысли и действия, которые трудно остановить Последствия травматического события Когда нужно обращаться к психиатру Подозрение на депрессию: ничего не радует и нет сил Резкий подъём энергии и почти полное отсутствие потребности во сне Голоса, необычные убеждения и заметная потеря связи с реальностью Мысли о самоубийстве или самоповреждение Узнает ли работодатель об обращении к психиатру Когда заключение психиатров действительно попадает к работодателю Могут ли уволить из-за психиатрического диагноза Поставят ли на учёт после первого приёма у психиатра Психолог, психотерапевт, психиатр: как подготовиться к первому приёму Психолог, психотерапевт или психиатр: к кому обращаться при тревоге, бессоннице и депрессии? Разбираем отличия специалистов, симптомы, с которыми уже нужна помощь, и основной страх пациентов: может ли диагноз попасть к работодателю и стать причиной увольнения. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ночью не получается уснуть, утром трудно собраться на работу, а обычное сообщение от начальника вызывает панику. Человек понимает, что ему нужна помощь, но застревает уже на выборе специалиста. Психолог, психотерапевт и психиатр звучат похоже, но к кому идти с конкретно вашей проблемой? Да и мысль о медицинской карте добавляет тревоги: вдруг о визите узнают на работе. Что тогда?

Чтобы записаться на приём, не нужно заранее определять у себя расстройство. Достаточно рассказать, что изменилось в рутине, как давно и насколько это мешает жить. Разбираемся, чем отличаются специалисты, с какими жалобами к ним обращаться и что российское законодательство говорит о диагнозе и трудоустройстве.

Чем отличаются психолог, психотерапевт и психиатр

Чем отличаются психолог, психотерапевт и психиатр и к какомму врачу пойти? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Психолог помогает разбираться с переживаниями, поведением, отношениями и жизненными трудностями. Он не назначает лекарства и не ставит медицинские диагнозы. При этом психологи работают и с людьми, у которых диагностированы психические расстройства: например, участвуют в комплексной помощи вместе с психиатром. Поэтому представление, что психолог нужен исключительно здоровым людям, неверно.

Врач-психотерапевт в российской системе здравоохранения имеет высшее медицинское образование и подготовку по психотерапии. Он может диагностировать расстройства в пределах своей компетенции, проводить психотерапию и назначать лекарства. В объявлениях психотерапевтами также называют себя психологи, обученные определённому методу. Поэтому перед записью стоит уточнить образование: слово в профиле само по себе не означает, что перед вами врач.

Психиатр занимается диагностикой и лечением психических расстройств. К нему обращаются при депрессии, тревожных расстройствах и других состояниях, а не только при галлюцинациях или потере связи с реальностью. Консультация не обязательно заканчивается назначением таблеток: лечение может включать психотерапию, лекарства или их сочетание.

Проходить специалистов строго по очереди не требуется. Можно сразу записаться к психиатру или врачу-психотерапевту, если симптомы выражены, состояние ухудшается или непонятно, что происходит.

Когда обращаться к психологу

К психологу можно прийти, даже если вы не можете точно сформулировать, что не так. Повторяющиеся ссоры, тяжёлые переживания или постоянное недовольство собой уже могут стать темой первой встречи. Вот несколько ситуаций, с которыми стоит обратиться.

Трудности в отношениях и повторяющиеся конфликты

Когда обращаться к психологу: топ проблем, с которыми нужно записаться к специалисту. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Разговоры с партнёром заканчиваются ссорами, трудно отказывать родственникам, замечания коллег надолго выбивают из равновесия. Психолог помогает замечать привычные реакции и осваивать другие способы общения. Пример жалобы: «Я соглашаюсь на всё, а потом злюсь, что мной пользуются. Хочу научиться говорить нет без чувства вины».

Расставание, утрата, переезд и другие перемены

Психологическая поддержка может понадобиться после развода, смерти близкого, потери работы или переезда. Не нужно ждать, пока переживания станут невыносимыми, чтобы обратиться за помощью. Пример жалобы: «После расставания постоянно возвращаюсь к одним и тем же мыслям. Мне трудно привыкнуть к новой жизни».

Самокритика, неуверенность и перегрузка на работе

Если чувствуете неуверенность и перегрузку на работе, то вам пора к психологу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Wasana Kunpol

Поводом для консультации могут стать страх ошибок, зависимость от чужой оценки, трудности с отдыхом и ощущение, что любой результат недостаточно хорош. Пример жалобы: «Я проверяю рабочие сообщения даже ночью. Боюсь, что без постоянного контроля всё развалится, и не могу отключиться».

Работа с переживаниями, отношениями и длительным стрессом входит в задачи психологической и психотерапевтической помощи. Однако если одновременно резко нарушились сон, питание и способность справляться с повседневными делами, стоит обратиться и к врачу.

Когда обращаться к психотерапевту

Если тревога, страхи или навязчивые мысли всё заметнее влияют на повседневную жизнь, стоит записаться к врачу-психотерапевту. Он поможет разобраться в симптомах и определить, какая помощь нужна. Поводом для консультации могут стать следующие жалобы.

Тревога не отпускает и заставляет менять жизнь

Психотерапевты работают с тревожностью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sasin Paraksa

Человек постоянно ждёт неприятностей, избегает поездок, встреч или выступлений, хотя хотел бы в них участвовать. Тревога занимает всё больше времени, а попытки успокоить себя помогают ненадолго. Пример жалобы: «Я понимаю, что ничего страшного не происходит, но всё равно каждый день жду катастрофы. Из-за этого плохо сплю и не могу сосредоточиться».

Панические атаки и страх их повторения

Приступы сильного страха могут сопровождаться сердцебиением, дрожью, нехваткой воздуха и ощущением приближающейся смерти. Иногда после приступа человек начинает избегать метро, магазинов и любых мест, откуда трудно быстро уйти. Пример жалобы: «После нескольких приступов я перестала ездить одна. Боюсь, что мне станет плохо и никто не поможет».

При повторяющихся панических атаках применяют психотерапию, лекарства или оба подхода. Но впервые возникшую сильную боль в груди, выраженную одышку или обморок нельзя самостоятельно объявлять панической атакой: требуется медицинская оценка, а при тяжёлом состоянии срочная помощь.

Навязчивые мысли и действия, которые трудно остановить

В каких случаях нужно записаться к психотерапевту? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Многократные проверки двери, мучительные сомнения, повторяющееся мытьё рук или мысленные ритуалы могут отнимать часы и мешать обычным делам. Пример жалобы: «Я возвращаюсь проверить плиту, хотя помню, что выключила её. Если не проверю, тревога становится невыносимой».

Это повод обратиться к врачу-психотерапевту или психиатру. При обсессивно-компульсивном расстройстве существуют специальные методы помощи, включая когнитивно-поведенческую терапию с экспозицией и предотвращением ритуалов. Диагноз по одной привычке не ставят.

Последствия травматического события

После аварии, нападения или другого тяжёлого события могут появиться кошмары, непрошеные воспоминания, постоянная насторожённость и избегание всего, что напоминает о случившемся. Пример жалобы: «После ДТП я не могу сесть в машину. Перед глазами снова возникает авария, хотя сейчас я в безопасности».Обращаться лучше к специалисту с подготовкой в работе с травмой. При выраженных симптомах нужна медицинская оценка; в лечении могут участвовать врач и психолог.

Когда нужно обращаться к психиатру

К психиатру стоит обратиться при заметных изменениях настроения, мышления, сна или поведения, особенно если состояние ухудшается. Не нужно ждать кризиса или сначала проходить курс у психолога. Ниже перечислены симптомы, при которых важна оценка врача, а иногда и срочная помощь.

Подозрение на депрессию: ничего не радует и нет сил

Если подозреваете депрессию, то запишитесь к психиатру. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KieferPix

Снижение настроения, потеря интереса к привычным занятиям, нарушения сна и аппетита, чувство безнадёжности и трудности с концентрацией могут быть признаками депрессии. Особенно важно обратиться за помощью, если симптомы держатся большую часть дня почти ежедневно около двух недель или дольше. При тяжёлом состоянии ждать этого срока не нужно.

Пример жалобы: «Я перестала радоваться даже тому, что раньше любила. Просыпаюсь разбитой, не справляюсь с работой и всё время чувствую себя виноватой». С такими жалобами подходят психиатр или врач-психотерапевт. Врач также оценит, не связаны ли симптомы с физическим заболеванием или действием препаратов.

Резкий подъём энергии и почти полное отсутствие потребности во сне

Насторожить может непривычное состояние, при котором человек спит очень мало, но не чувствует усталости, говорит быстрее обычного, берётся за множество дел, совершает импульсивные покупки или становится резко раздражительным. Пример жалобы: «Несколько ночей сплю по два часа, но сил очень много. Взяла кредиты на новый проект, а близкие говорят, что я совсем на себя не похожа».

Так могут проявляться маниакальные или гипоманиакальные состояния. Нужна скорейшая оценка психиатра, особенно если появились опасные поступки или человек перестал критически оценивать происходящее.

Голоса, необычные убеждения и заметная потеря связи с реальностью

Когда нужно к психиатру? Если появились голоса в голове и навязчивые мысли. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если человек слышит голоса, которых не слышат окружающие, убеждён, что за ним следят или управляют его мыслями, а его речь и поведение резко изменились, нужна срочная медицинская оценка. Такие симптомы могут иметь разные причины, включая физические заболевания и действие веществ.

Пример жалобы: «Я слышу, как меня обсуждают, хотя рядом никого нет. Из-за этого боюсь выходить из дома». При угрозе безопасности, сильном возбуждении или внезапной спутанности сознания следует вызывать скорую помощь.

Мысли о самоубийстве или самоповреждение

Мысли о том, что жить не хочется, требуют внимания специалиста, даже если человек пока не собирается ничего предпринимать. При намерении причинить себе вред, конкретном плане, подготовке или уже совершённой попытке нужна экстренная помощь: звоните 112 или 103. По возможности оставайтесь рядом с близким человеком до приезда помощи и не оставляйте в одиночестве того, кому сейчас угрожает опасность.

Узнает ли работодатель об обращении к психиатру: где заканчивается врачебная тайна? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обычная консультация у психиатра не означает автоматической отправки диагноза работодателю. Факт обращения за медицинской помощью, диагноз и сведения о лечении относятся к врачебной тайне. Это касается государственных и частных медицинских организаций. Основания закреплены в статье 13 закона № 323-ФЗ и статье 9 закона о психиатрической помощи.

Закон предусматривает исключения, когда медицинские сведения могут передаваться без согласия пациента. Поэтому обещать, что информация никогда и никуда не попадёт, неправильно. Но желание начальника проверить сотрудника само по себе не даёт ему доступа к медицинской карте. Требовать сведения о психическом здоровье можно только в предусмотренных законом случаях.

Например, если офисный сотрудник самостоятельно обратился за помощью из-за тревоги, это не запускает процедуру уведомления отдела кадров. Само посещение психиатра также не создаёт основания для увольнения. Закон запрещает ограничивать права только на основании диагноза, факта диспансерного наблюдения или лечения в психиатрической больнице, если соответствующее ограничение не установлено законом.

Когда заключение психиатров действительно попадает к работодателю: примеры. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Такая процедура существует при обязательном психиатрическом освидетельствовании работников. Его цель состоит в том, чтобы определить пригодность к конкретным видам деятельности. Например, освидетельствование предусмотрено для ряда работ по управлению транспортом, деятельности со взрывчатыми веществами и некоторых работ в атомной энергетике. Конкретную должность и обязанности необходимо сопоставлять с действующим перечнем.

По приказу Минздрава № 342н работника направляет работодатель, а решение принимает комиссия врачей-психиатров. В заключении указывают пригодность или непригодность к деятельности, обозначенной в направлении. Подробный диагноз в перечень обязательных сведений этого заключения не входит. Экземпляр направляют работодателю при наличии согласия работника. При этом нельзя считать отказ от передачи заключения способом обойти обязательную процедуру допуска.

То есть выписка о лечении депрессии и заключение комиссии о профессиональной пригодности выполняют разные задачи. Работодателю может потребоваться именно документ о допуске к работе.

Могут ли уволить из-за психиатрического диагноза

Могут ли уволить из-за психиатрического диагноза: что написано в Трудовом кодексе РФ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Из-за одного названия диагноза автоматически не увольняют. Однако медицинские противопоказания к конкретной работе могут повлиять на трудовые отношения. Важны надлежащее медицинское заключение, характер работы и установленная законом процедура.

По общему правилу статьи 73 ТК РФ, если сотруднику необходим перевод по состоянию здоровья, работодатель должен предложить имеющуюся подходящую работу, которая ему не противопоказана. Перевод возможен с письменного согласия сотрудника.

Если перевод нужен на срок до четырёх месяцев, но подходящей работы нет или сотрудник отказывается, его, как правило, отстраняют с сохранением должности. Зарплата за этот период обычно не начисляется. Если перевод необходим более чем на четыре месяца либо постоянно, отсутствие подходящей работы или отказ от перевода могут привести к прекращению договора по пункту 8 части 1 статьи 77 ТК РФ. Для некоторых руководящих должностей предусмотрены особые правила.

Например, для водителя, признанного комиссией непригодным к соответствующей деятельности, последствия возможны именно из-за противопоказаний к работе. Самостоятельное обращение другого сотрудника к психиатру за помощью не равнозначно такому заключению.

Если после раскрытия диагноза вас принуждают написать заявление по собственному желанию, попросите письменно указать основания требований, сохраните переписку и обратитесь за консультацией к трудовому юристу или в трудовую инспекцию. Законность увольнения оценивают по документам и обстоятельствам конкретного случая.

Поставят ли на учёт после первого приёма у психиатра

Правда ли, что в 2026 году поставят на учёт после первого приёма у психиатра? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первый визит и запись в медицинской карте не означают автоматического установления диспансерного наблюдения. Для него существуют отдельные основания: хроническое и затяжное психическое расстройство с тяжёлыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями. Решение принимает комиссия врачей-психиатров.

Поэтому на приёме можно прямо спросить: какой диагноз предполагается, требуется ли наблюдение, какие документы оформляются и может ли состояние повлиять на вашу конкретную профессию. Не нужно выбирать лечение, опираясь на обещания, что в частной клинике никаких записей и законных ограничений не бывает.

Психолог, психотерапевт, психиатр: как подготовиться к первому приёму

Психолог, психотерапевт, психиатр: как подготовиться к первому приёму у врача. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Запишите, что беспокоит, когда начались изменения и как они влияют на сон, питание, работу и отношения. Вспомните похожие периоды в прошлом, перечислите принимаемые препараты и расскажите об употреблении алкоголя или других веществ. У специалиста стоит уточнить образование, опыт работы с вашим запросом, предлагаемый метод помощи и то, как вы будете оценивать результат.

Начать разговор можно без готового диагноза: «Мне стало трудно жить привычной жизнью. Я не понимаю, что со мной происходит, и хочу разобраться». Если нужна помощь другого специалиста, маршрут можно скорректировать после первой консультации.

Необязательно знать свой диагноз, чтобы обратиться за помощью. Если переживания мешают спать, работать и общаться, этого уже достаточно для консультации. А страх за карьеру лучше обсудить с врачом применительно к своей профессии: сам визит к психиатру не означает ни сообщения начальнику, ни автоматического увольнения.

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Авторы Карина Морозова