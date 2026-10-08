Мужчины стали выбирать мастурбацию вместо секса. Это лень или страх – психолог раскрыла причины

Мужчины стали предпочитать мастурбацию и интимную переписку личным встречам, поскольку такой формат кажется проще и не требует выстраивания отношений. Своими наблюдениями и причинами этого выбора с Life.ru поделилась психолог, сексолог, владелица бутика для взрослых «МОЖНО» Мария Осипова.

По её словам, онлайн-общение позволяет снять сексуальное напряжение, избегая сложностей знакомства и сближения. Особенно привлекательным такой вариант может казаться людям, которые испытывают стресс и неуверенность при личных встречах.

«Вся наша жизнь сейчас — один сплошной стресс, огромное количество инфопотока. Люди не умеют переключаться на созидание и спокойствие. В связи с этим напряжение есть, сексуальное напряжение тоже сохраняется, и его легче всего снять посредством мастурбации», — объяснила Осипова.

Дополнительным фактором специалист считает развитие секстинга — обмена интимными сообщениями — и вебкам-сервисов. Они делают дистанционное взаимодействие доступнее, а необходимость договариваться о встречах и строить отношения отступает.

«Это стало легче, проще, а всё, что легче и проще, естественно, быстро набирает обороты», — отметила собеседница Life.ru.

При этом Осипова не берётся прогнозировать, насколько устойчивой окажется такая модель поведения. По её мнению, цифровые форматы могут стать временным увлечением, но не заменят эмоциональную близость и прикосновения любимого человека.

«Никакие искусственные интеллекты, никакие девайсы, никакое самостоятельное снятие напряжения не заменят этого. Прикосновение к любимому человеку несоизмеримо ни с какими новомодными мастурбаторами», — убеждена сексолог.

Особое внимание специалист предлагает уделять молодым людям, которые ещё не приобрели опыта романтических отношений и привыкли общаться исключительно онлайн. Она опасается, что избегание встреч может затруднять дальнейшее сближение. Поэтому важно объяснять: личное общение не должно пугать.

Сама по себе мастурбация считается нормальной формой сексуального поведения. Повод обратиться за помощью возникает, если она мешает повседневной жизни, работе или общению. Утверждение, что такой оргазм обязательно «неполноценный», медицинские рекомендации не подтверждают.

Ранее Life.ru писал об исследовании, согласно которому жизнь с родителями может мешать зумерам заниматься сексом. Среди опрошенных молодых американцев, живущих в родительском доме, 64% не имели интимной близости как минимум три месяца. Помимо нехватки приватности, участники называли финансовые трудности, усталость от знакомств и страх отказа.