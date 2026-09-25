Когда 20, а уже не до секса: Российские зумеры пожаловались на проблемы с эрекцией

Молодые россияне 18–24 лет всё чаще обращаются с жалобами на длительные проблемы с эрекцией, утверждают опрошенные телеграм-каналом SHOT психологи-сексологи. По их словам, некоторые парни из-за повторяющихся неудач начинают избегать интимных отношений.

Специалисты говорят не о единичных случаях после стресса, усталости или алкоголя, а о сбоях, которые сохраняются месяцами. Эрекция может оказаться недостаточной либо пропасть уже во время близости.

С такой проблемой, по данным канала, столкнулся 23-летний житель Подмосковья. Молодой человек рассказал, что около восьми месяцев избегал секса, а затем решил начать отношения с девушкой. После месяца ухаживаний пара осталась наедине, однако дальше прелюдии дело не пошло. Вскоре отношения закончились, после чего парень снова отказался от близости и задумался об обращении к врачу.

Психолог-сексолог Алина Михайлова связывает часть подобных случаев с нехваткой живого общения и трудностями с эмоциональным расслаблением. По её словам, среди молодых мужчин 18–24 лет такие жалобы встречаются чаще, чем среди миллениалов. Эксперт также утверждает, что многие молодые люди с подобными симптомами не обращаются за медицинской помощью.

Ранее Life.ru писал об исследовании, согласно которому почти каждый пятый молодой человек в возрасте от 18 до 29 лет никогда не имел полового партнёра. Среди факторов, мешающих знакомствам и отношениям, участники называли усталость от свиданий, страх отказа и финансовые трудности.