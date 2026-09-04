«Сброс» для выживания: Гинеколог развеяла главный миф о воздержании
Врач Уланкина: Воздержание не вредит здоровью, никакого «сброса» не требуется
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4 сентября отмечается Всемирный день сексуального здоровья. В этот день врач-гинеколог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина объяснила Life.ru, почему воздержание не вредит здоровью.
По словам эксперта, половая активность действительно вовлекает гормональную и сердечно-сосудистую системы. В момент близости выделяются эндорфины и окситоцин, а также падает уровень гормона стресса. У мужчин регулярная эякуляция в некоторых исследованиях связывается с меньшим риском проблем с предстательной железой. У женщин поддерживается тонус мышц тазового дна и улучшается кровоснабжение органов малого таза. Однако все эти эффекты не означают, что без секса организм обязательно пострадает.
«Воздержание не считается болезнью. В международных классификаторах такого диагноза нет. Организм не накапливает вредные вещества из-за отсутствия близости, и никакого обязательного «сброса» для выживания не требуется», — отмечает специалист.
Без регулярной стимуляции у мужчин может временно уменьшиться частота ночных эрекций, у женщин — снизиться увлажнение слизистых, но эти изменения полностью обратимы и сами по себе не вредят здоровью. При долгом отсутствии половых контактов у мужчин сперма просто обновляется, зрелые клетки выводятся естественным путём. У женщин овуляция и цикл определяются работой внутренних желез, а не наличием партнёра. Цикл остаётся регулярным, если гормональный фон в порядке.
Психологически отсутствие секса сказывается только через личное отношение к этому факту. Если человек не испытывает дискомфорта, то и повода для беспокойства нет. Исследования не показывают, что само по себе воздержание ведёт к депрессии или тревоге. У людей с изначально низкой потребностью в близости долгий перерыв может никак не отражаться на настроении.
Миф о том, что секс необходим каждому, возник из-за путаницы между причиной и следствием. Физически активные и здоровые люди чаще ведут половую жизнь, но это не значит, что именно близость делает их здоровыми. Данные о смертности и болезнях сердца не подтверждают, что воздержание сокращает жизнь или увеличивает риск инфарктов.
Cекс — важная часть жизни для многих, но не обязательное условие для работы организма. Он может быть приятным и полезным дополнением к здоровому образу жизни, но не его обязательным фундаментом. Отсутствие половой жизни долгое время не приводит к необратимым изменениям и не требует лечения, если человек чувствует себя нормально.
После 40 лет отношение мужчины к интимной жизни может заметно измениться: на первый план постепенно выходят не количество сексуальных контактов и стремление произвести впечатление, а собственные ощущения и близость с партнёршей. Life.ru выяснил, что меняется в мужской интимной жизни после 40.
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