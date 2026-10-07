Лучший контрацептив? Как родители мешают зумерам заниматься сексом

Жизнь с родителями может быть одной из главных причин, по которым американские зумеры всё реже занимаются сексом. Более половины опрошенных молодых людей продолжают жить в родительском доме, а среди них 64% не имели интимной близости как минимум три месяца. Такие данные приводятся в исследовании Playboy и Института Кинси.

В онлайн-опросе участвовали 2373 американца в возрасте от 18 до 29 лет. Выяснилось, что 54% из них живут вместе с родителями. Как отмечает Институт Кинси, такое соседство серьёзно ограничивает личное пространство и возможности для встреч с партнёром.

При этом проблема, судя по данным исследования, вовсе не в исчезнувшем желании. Почти 80% респондентов оценили своё либидо как умеренное или высокое, причём существенной разницы между живущими отдельно и под одной крышей с родителями учёные не обнаружили.

Получается парадокс: желание остаётся, а возможности реализовать его становится меньше. Молодым людям сложнее пригласить партнёра домой, остаться наедине или спонтанно провести ночь вместе, если за стенкой находятся мать, отец или другие родственники.

Это отражается и на общей статистике. Почти треть участников опроса — 29% — заявили, что за последние три месяца у них не было ни одного сексуального партнёра, а 19% признались, что не имели его никогда.

Исследователи подчёркивают, что проживание с родителями — не единственный фактор «сексуальной рецессии» поколения Z. На отношения также давят финансовые трудности, усталость от знакомств и страх отказа, однако нехватка приватности остаётся одной из наиболее очевидных бытовых преград.

Между тем, ранее Life.ru рассказывал, почему секс перестаёт быть приоритетом для зумеров. Исследователи связывали это с изменением отношения молодых людей к романтическим связям, ростом тревожности, влиянием соцсетей и стремлением сосредоточиться на других сферах жизни.