Совместный сон с детьми мешает интимной жизни половины россиян

Каждый второй опрошенный родитель, который продолжает спать вместе с ребёнком 7–10 лет, признался, что такой режим мешает интимной жизни. Ещё 30% в этой группе заметили, что в отношениях стало меньше объятий и прикосновений. Об этом свидетельствуют результаты исследования ORMATEK (есть в распоряжении Life.ru).

Для сравнения, среди родителей детей 2–4 лет о трудностях в интимной жизни сообщили только 7%, а о сокращении тактильного контакта — 11%. В среднем среди всех участников исследования, практикующих совместный сон с ребёнком, проблемы в интимной сфере отметили 18%, ещё у 16% один из партнёров регулярно уходит спать на диван или в другую комнату.

Страдает и качество отдыха взрослых: около 40% родителей признались, что им сложнее полноценно высыпаться, а 14% пожаловались на боли в спине или шее. При этом 38% считают совместный сон удобным в отдельные периоды, например во время болезни ребёнка, а 26% уверены, что нашли комфортный для всей семьи вариант.

Чаще всего дети продолжают спать с родителями из-за привычки — такую причину назвали 24% респондентов. Ещё 22% рассказали о страхе темноты или нежелании ребёнка оставаться одному, а в 16% случаев отказываться от совместного сна не готовы сами взрослые, поскольку он даёт им ощущение близости с ребёнком.

Перейти к отдельному сну сразу удаётся не всем. Около 60% родителей сообщили, что ребёнок начал спать самостоятельно с первой попытки или привык к этому за несколько недель, тогда как 32% несколько раз прерывали процесс и начинали заново. Чаще всего помогают любимая игрушка — 62%, ночник — 44% и присутствие родителя рядом до засыпания — 38%.

Единого возраста для перехода в собственную кровать родители не называют. Каждый четвёртый считает оптимальными 3–4 года, 18% допускают совместный сон до 5–6 лет, а каждый десятый предлагает ориентироваться не на возраст, а на готовность самого ребёнка.

Почти половина участников опроса — 48% — рассказали, что их дети уже спят отдельно всю ночь. Среди семей, которым удалось перейти к такому режиму, 46% заметили, что ребёнок стал самостоятельнее, 44% получили больше личного пространства, 32% — больше времени наедине с партнёром, а 26% начали лучше высыпаться.

Ранее Life.ru рассказывал, почему родителям важно учитывать личные границы ребёнка при разговорах о близости и интимных отношениях. Сексологи считают, что значение имеет не только сама ситуация, но и то, как взрослые её объясняют ребёнку.