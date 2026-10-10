«Танцор диско» просится к нам, «Зита и Гита» теперь депутат: что стало с любимыми звездами Болливуда Оглавление Амитабх Баччан: Нестареющая легенда Радж Капур: Вечный «Бродяга», ушедший слишком рано Митхун Чакраборти: «Танцор диско» с любовью к России Хема Малини: «Зита и Гита» на политической арене 11 октября 1942 года родился актёр, ставший одной из легенд Болливуда — Амитабх Баччан. Индийское кино рвало советский прокат, а его звёзд знали все. Но время не стоит на месте. Что стало с кумирами наших зрителей — в материале Life.ru. Под них пела и танцевала вся страна: где сейчас легенды Болливуда Хема Малини, Митхун Чакработи, Амитабх Баччан. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Индийское кино для нескольких поколений жителей СССР было больше, чем просто развлечением. Это был портал в яркий, музыкальный и полный страстей мир. «Бродяга», «Зита и Гита», «Танцор диско» становились культурным кодом, девушки повторяли наряды и танцы героинь, молодые люди следили за приключениями красавцев, победивших злодеев и завоевавших сердце возлюбленной. Сегодня, спустя десятилетия, судьбы любимых у нас актёров Болливуда сложились по-разному: кто-то до сих пор на коне, кто-то ушел в политику, а кто-то навсегда покинул сцену. Вспоминаем главных звёзд того времени и узнаем, чем они занимаются сейчас.

Амитабх Баччан: Нестареющая легенда

Легенда Болливуда Амитабх Баччан ведёт соцсети и не собирается стареть. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ amitabhbachchan

Амитабх Баччан родился 11 октября 1942 года в городе Аллахабад в семье поэта. Начал сниматься в кино ещё в детстве, но настоящая слава пришла к артисту в 1973 году с выходом фильма «Затянувшаяся расплата», где он сыграл главную роль и выступил в амплуа «сердитого молодого человека», самостоятельно борющегося со злом. Следующая лента 1975 года «Стена» о противостоянии бандита с братом-полицейским стала классикой Болливуда.

Далее последовал не менее культовый боевик «Месть и закон». Картина вышла в советский прокат в 1979 году и произвела фурор. Её посмотрели более 50 миллионов человек, что делает её одним из хитов советского кинопроката среди индийских лент. Там снялась и Хема Малини, уже знакомая нашему зрителю по «Зите и Гите».

В 1982 году на съёмках фильма «Носильщик» во время исполнения одного из трюков Баччан получил травму, закончившуюся для него разрывом селезёнки. В результате он несколько недель пролежал в коме, но смог восстановиться, а сценаристы оставили его героя в живых, хотя планировалась его гибель.

Артист и сейчас не покидает профессию. Его недавние работы впечатляют масштабом: в 2024 году он снялся в фантастическом блокбастере «Калки, 2898 н. э.» и боевике «Веттайян», а в 2025-м в — ленте «120 храбрецов».

Помимо съёмок Баччан остаётся бессменным ведущим индийской версии шоу «Кто хочет стать миллионером?» (Kaun Banega Crorepati). Он живёт в резиденции в Мумбаи, где по воскресеньям традиционно выходит к толпам поклонников, чтобы поприветствовать их. Актёр активен в соцсетях, а его наградной список венчает высшая кинематографическая премия Индии имени Дадасахеба Пхалке. Баччан был упомянут в кинохите «Миллионер из трущоб» 2008 года — главному герою удаётся взять его автограф и правильно ответить на вопрос викторины благодаря этому воспоминанию.

С 1973 года Баччан женат на актрисе Джайе Бхадури, у них родились дочь Швета и сын Абхишек. Дети актёра связали жизни с представителями других болливудских династий: Швета замужем за внуком ещё одного культового индийского артиста Раджа Капура, а Абхишек — муж одной из красивейших женщин мира, актрисы Айшварии Рай. Они поженились в 2007 году, в 2011 стали родителями дочери Аарадхии. Пара ведёт закрытую жизнь, вдали от светских скандалов.

Радж Капур: Вечный «Бродяга», ушедший слишком рано

Почему легенда индийского кино «Бродяга» Радж Капур умер так рано. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ rajkapoorsahab

Радж Капур считается «отцом индийского кино», его называли «индийский Чарли Чаплин» и «шоумен тысячелетия». Он родился на территории нынешнего Пакистана 14 декабря 1924 года в творческой семье и с юности работал в театре отца.

«Бродяга» был снят в 1951 году и вышел в советский прокат спустя три года. Его посмотрели около 63,7 миллиона человек, что делает его одним из самых популярных зарубежных фильмов. Началась настоящая «капуромания», главную песню «Awara Hoon» («Бродяга я...») даже перевели на русский, она стала народным шлягером. Сердца наших зрителей покорила и лента «Господин 420». На картины было просто невозможно достать билеты, после одного из специальных показов «Бродяги» в московском «Ударнике» поклонники пронесли автомобиль Капура на руках от кинотеатра до гостиницы.

Актёра любили и в арабских странах, Китае, Турции, Восточной Европе. Критики отмечали широкий актёрский диапазон Капура и социальную тематику его картин, отражающую новый постколониальный путь Индии.

После триумфа «Бродяги» Капур снял и спродюсировал множество успешных картин. Лента «И снова будет утро» 1958 года сюжетно перекликается с «Преступлением и наказанием» и является одной из немногих экранизаций Достоевского в Индии. Главным творением Раджа как режиссёра считается философская исповедь «Моё имя Клоун» 1970 года, где снялись его сын Риши и русская балерина Ксения Рябинкина. Он работал над картиной шесть лет, но поначалу она провалилась в прокате, а в СССР её так и не показали. Собравший рекордную кассу «Любовный недуг» стал революционным из-за тематики — фильм рассказывает о повторном браке вдовы, что запрещено традициями индуизма. Последней завершенной режиссёрской работой Капура стала мелодрама «Ганг, твои воды замутились» 1985 года.

В 1988 году Капур был удостоен высшей кинематографической награды Индии — премии имени Дадасахеба Фальке. Но во время вручения этой премии у него случился тяжёлый приступ астмы. Актёр потерял сознание прямо на церемонии, был госпитализирован и провёл в больнице около месяца, но врачи не смогли его спасти. Легендарный артист скончался 2 июня 1988 года в Дели из-за осложнений астмы, ему было всего 63 года. Его смерть стала национальным горем.

Сыновья Капура Рандхир, Риши и Раджив тоже стали актёрами. Один из внуков легенды Болливуда Никхил Нанда — руководитель крупной промышленной компании в Дели и женат на дочери Амитабха Баччана Швете. Внучки Каришма и Карина снимаются в кино.

Митхун Чакраборти: «Танцор диско» с любовью к России

Митхун Чакработи любит Россию: где сейчас кумир СССР «танцор диско». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mithunchakraborty67

Митхун Чакраборти родился 16 июня 1950 года в Калькутте. За свою карьеру он снялся более чем в 350 фильмах, хотя актёром стал не сразу — ему пришлось уехать из родного города из-за участия в леворадикальном движении в Бомбей. Там он поначалу работал коммивояжёром, и только потом поступил на актёрский факультет в городе Пуна. Его первой успешной работой стал фильм «Королевская охота» 1976 года, но молодую звезду поначалу неохотно звали в кино.

Всё изменила лента «Танцор диско» 1982 года, после которого Чакработи вошёл в топ популярнейших артистов. В советский прокат она вышла в 1984 году и стала настоящим хитом — её посмотрели 60,9 млн зрителей, многие не по одному разу, а песни «Jimmy Jimmy Jimmy Aaja» («Джими, идём») и «I`m a disco dancer» — шлягерами. В 1987 году вышел ещё один фильм с Митхуном, известный у нас — «Танцуй, танцуй». В 1991 году свет увидела совместная советско-индийская картина с Чакраборти «По закону джунглей», далее артист отошёл от привычного амплуа и всё чаще играл злодеев.

Чакраборти не скрывает симпатий к нашей стране: он выражал заинтересованность в совместных российско-индийских кинопроектах, в которых хотел бы участвовать со своим младшим сыном Намаши. В 2024 году за выдающийся вклад в искусство актёр был удостоен третьей по значимости гражданской награды Индии — ордена Падма Бхушан.

Также Митхун успешный предприниматель, владеющий сетью отелей. С 1979 года он женат на актрисе Йогите Бали, у пары трое сыновей и приёмная дочь. В начале 2024 года актёр перенёс ишемический инсульт, но прошёл курс восстановления и вернулся к активной жизни. Он продолжает сниматься, его последняя работа — «Бенгальское дело» 2025 года.

Хема Малини: «Зита и Гита» на политической арене

Красавица «Зита-Гита» Хема Малини сейчас в политике. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dreamgirlhemamalini

Актриса и танцовщица Хема Малини родилась 16 октября 1948 года в Амманкуди. Она до сих пор носит неофициальный титул «Девушка мечты» (Dream Girl) индийского кино. Её первой работой на хинди стал «Продавец мечты» 1968 года, где она появилась со знаменитым Раджем Капуром.

Хема преимущественно исполняла роли добрых и любящих девушек. Её самая известная лента — «Зита и Гита» 1972 года, где она сыграла сразу двух близняшек: скромную богатую наследницу Зиту и дерзкую циркачку Гиту. Картина, вышедшая у нас в 1976 году, собрала в советских кинозалах свыше 55 миллионов зрителей, главных героинь озвучила Надежда Румянцева. Название фильма стало шуточным обозначением близнецов или какой-то запутанной семейной истории. Партнёром Малини по съёмкам был супруг — актёр Дхармендра. Вместе они снялись почти в сорока фильмах, в том числе и в картине «Любимый раджа». Она вышла в советский прокат в январе 1981 года, её посмотрели 40 млн зрителей.

В свои 77 лет Малини продолжает радовать поклонников сольными концертами и танцевальными выступлениями. Её жизнь давно вышла за рамки кинематографа: она активно занимается политикой и является депутатом индийского парламента (Лок сабхи) от Индийской народной партии — партии премьера Нарендры Моди. Воспитала двух дочерей Эшу и Ахану. В конце 2025 года актриса овдовела.