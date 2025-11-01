«Позор нации»: За что в Индии затравили самую красивую женщину мира Айшварию Рай Оглавление Корона «Мисс мира» и первая роль Ей пророчили провал. Как она ответила наградой Любовь с кулаками. Побег от тирана "Слон" для своей страны Финал, которого от неё не ждали Life.ru рассказывает о непростой судьбе одной из самых красивых женщин мира — Айшварии Рай, которой 1 ноября исполняется 52 года. Как она сбежала от тирана из Болливуда, отказала Брэду Питту и «Сумеркам» и устояла под натиском хейтеров, выбрав семью. 31 октября, 22:07 Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Getty Images / Vittorio Zunino Celotto

История индийской актрисы Айшварии Рай, которую называют самой красивой женщиной планеты, полна драмы. Её судьба является примером того, какую цену иногда приходится платить за мировую славу и невероятную красоту.

Корона «Мисс мира» и первая роль

Айшвария Рай родилась 1 ноября 1973 года в небольшом городе Мангалор в Индии. Ей повезло родиться в богатой и почётной семье. Её природная красота была заметна с юных лет. Неудивительно, что в подростковом возрасте ей предложили попробовать себя в модельном бизнесе. И это стало отправной точкой на дороге к мировой славе.

Чтобы Айшвария могла не только строить модельную карьеру, но и получить хорошее образование, семья будущей звезды перебралась в Бомбей. Рай изучала иностранные языки, музыку и национальные танцы.

Первая слава пришла к девушке после второго места на конкурсе «Мисс Индия». Однако настоящим прорывом оказался международный конкурс «Мисс мира» в 1994 году. Судьи были очарованы грацией и красотой юной модели — Айшвария заслуженно выиграла корону. Более того, её назвали одной из самых красивых участниц за все годы существования конкурса.

Победа мгновенно сделала девушку знаменитой далеко за пределами Индии. Ей начали поступать многочисленные приглашения от известных мировых компаний. Она стала лицом Pepsi, L’Oreal, Dior, Chanel и других крупных брендов.

Ей пророчили провал. Как она ответила наградой

Дебют в кино у Айшварии случился в 1997 году. Это был фильм «Тандем», который получил одобрение кинокритиков. Работа в проекте «И они влюбились», наоборот, вышла не столь удачной. Значительный прорыв произошёл спустя два года с выходом фильма «Навсегда твоя», принёсшего ей первую премию Filmfare Award за исполнение главной женской роли.

В 2002 году состоялось повторение успеха: актриса вновь была отмечена наградой Filmfare Award за блестящую игру в культовом проекте «Девдас», показанном на фестивале в Каннах.

В 2004 году начался новый этап карьеры — выход в большое американское кино. Дебют состоялся в фильме «Невеста и предрассудки». Затем последовал целый ряд заметных ролей в картинах, таких как «Принцесса специй» (2005), «Последний легион» (2006), «Розовая пантера – 2» (2009). К этому моменту актриса стала символом индийского кино и достигла вершины своего международного признания.

Интересно, что Айшварии предлагали сыграть в эпосе «Троя», где снимался Брэд Питт, а также роль Розали в саге «Сумерки». Но в первом случае актриса отказалась из-за откровенных сцен, а во втором решила, что будет смотреться слишком взрослой.

Любовь с кулаками. Побег от тирана

Во время съёмок «Навеки твоя» Рай встретила известного индийского актёра Салмана Хана. Их бурный роман сразу попал в центр внимания общественности, а фанаты с нетерпением ожидали свадьбы пары. Но за яркой внешней картиной разворачивалась настоящая драма.

По словам близких пары, Салман Хан был очень ревнив. Его поведение сильно отличалось от образа романтичного героя, которого он постоянно играл в кино. Салман контролировал каждое действие Айшварии, прибегал к грубости и физическому насилию. Сначала актриса старалась оправдывать подобные вспышки плохим настроением партнёра, но вскоре избиения превратились в постоянную реальность. Дополнительную угрозу создавало наличие у Салмана связей с представителями преступного мира.

Родители Айшварии призывали дочь прекратить эти отношения и говорили, что не дадут согласия на подобный союз. Наконец терпению девушки пришёл конец. Последняя капля наступила после очередных разборок, когда разъярённый Салман силой проник в её дом и устроил разгром. Тогда Айшвария решилась обратиться в правоохранительные органы и официально разорвать отношения. Но это не остановило бывшего возлюбленного.

Появление нового ухажёра, актёра Вивека Оберя, вызвало у Салмана сильный приступ агрессии. Он начал угрожать сопернику. Из страха за собственную безопасность Вивек прекратил всякое общение с Айшварией. Желая положить конец преследованию, актриса предприняла радикальные меры. В СМИ появились стенограммы записей звонков, в которых Салман открыто угрожал. Эти публикации вызвали сильный общественный резонанс, вынудив Салмана публично принести извинения, чтобы сохранить собственную репутацию.

"Слон" для своей страны

Истинное семейное счастье Айшвария нашла рядом с коллегой по кино Абхишеком Баччаном. Семейство Баччанов представляет собой настоящую династию в истории Болливуда, оказывая огромное влияние не только на кинематограф, но и на культурную жизнь всей Индии. Сам Абхишек, сын легендарного актёра Амитабха Баччана, — кумир многих поклонников и обладатель многочисленных премий. Влюблённые сыграли свадьбу по всем индийским традициям в 2007 году, а в 2011 году Айшвария родила дочь Аарадхию.

Во время беременности актриса поправилась почти на двадцать килограммов. Она не стала экстренно худеть после родов, заявив, что ставит в приоритет заботу о ребёнке. Реакция общественности на перемены во внешности главной красавицы Индии оказалась крайне резкой. Интернет-издания и соцсети заполнились язвительными комментариями и критикой. Артистку даже сравнивали со слоном, постоянно приводили в пример Викторию Бекхэм или Анджелину Джоли, быстро похудевших после родов.

Особенно широко распространилось фото актрисы из автомобиля, сделанное папарацци. На снимке заметен лишний вес звезды. Таблоиды прозвали Айшварию Рай «позором нации». Некоторые даже настаивали, чтобы она отменила поездку на Каннский фестиваль в 2012 году из-за неподходящих форм. По мнению общественности, это могло «навредить имиджу страны».

Айшвария спустя время пришла в форму, но не стала сильно худеть и сохранила пышную фигуру. Но некоторые зрители продолжают воспринимать изменения её внешности негативно, сравнивая с прошлыми годами.

Финал, которого от неё не ждали

В 2015 году Айшвария вернулась на экраны с фильмом «Взаимное притяжение» и продолжает сниматься в индийском кино. В 2023 году вышла историческая лента «Сын Кавери» о правителе империи Чола на юге Индии. Рай там сыграла антагонистку. Живёт актриса с мужем и дочерью в Мумбае, часто бывает в Дубае и Нью-Йорке. К тому же Айшвария активно занимается благотворительностью — она открыла школу для девочек из бедных семей и патронирует это заведение.

