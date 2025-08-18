Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

«Это Кадышева с губами!»: Почему новую «миссис Россия» обсуждают больше, чем поздравляют

Оглавление
«Это победа всего Урала!» — как Екатерина Семёнова завоевала корону
Бизнес, роды в США и пластика: что скрывает новая «миссис Россия»
«Пластика разрешена»: почему конкурс «Миссис Россия» раскритиковали за двойные стандарты

В Москве выбрали «миссис Россия – 2025». Ею стала 37-летняя Екатерина Семёнова из Магнитогорска. Life.ru рассказывает подробности жизни модели, взявшей престижную корону.

18 августа, 15:15
Рожала в США, бизнес в Магнитогорске: что известно о победительнице «Миссис Россия – 2025». Обложка © ТАСС / Алексей Белкин, Арина Антонова

Рожала в США, бизнес в Магнитогорске: что известно о победительнице «Миссис Россия – 2025». Обложка © ТАСС / Алексей Белкин, Арина Антонова

«Это победа всего Урала!» — как Екатерина Семёнова завоевала корону

В Москве прошёл юбилейный, XXV Всероссийский конкурс красоты среди замужних женщин «Миссис Россия – 2025». Победу одержала 37-летняя жительница Магнитогорска Екатерина Семёнова.

«Это не только моя победа. Это победа города и всего Южного Урала. Я мечтала привезти главную корону страны в Магнитогорск и показать, что, откуда бы ты ни стартовал, возможно всё», — сказала Семёнова после вручения ей короны.

От телеведущей до королевы красоты: как Екатерина Семёнова покорила жюри. Фото © ТАСС / Павел Селезнёв

От телеведущей до королевы красоты: как Екатерина Семёнова покорила жюри. Фото © ТАСС / Павел Селезнёв

Всего за титул «Миссис Россия» боролись 46 женщин из 22 городов нашей страны. Самой молодой участнице было 26 лет, а самой взрослой — 63 года. Профессии у всех разные — от предпринимательниц до врачей. В жюри конкурса сидели певец Дмитрий Колдун, певицы Наталья Гулькина и Анжелика Агурбаш, хореограф Евгений Папунаишвили, композитор Григорий Гладков, радиоведущая Татьяна Визбор, а также «миссис Москва – 2025» Марина Куклачёва.

Бизнес, роды в США и пластика: что скрывает новая «миссис Россия»

Екатерина Семёнова — очень известная в Магнитогорске персона. Сейчас она занимается управлением коммерческой недвижимостью, а раньше работала на местном телевидении ведущей. Модель активно занимается общественной жизнью в родном округе и входит в состав благотворительного фонда «Я — Женщина». Семёнова учит других девушек ходить по подиуму и работает режиссёром-постановщиком.

Также известно, что в 2010 году она окончила технологический факультет Магнитогорского государственного университета. На пятом курсе учёбы Екатерину признали «мисс студенчество». Кроме того, у неё есть титулы «Краса Магнитки», «Краса Уральского федерального округа» и «Жемчужина Магнитогорска».

1 мая 2018 года Семёнова впервые стала мамой — она родила сына Демида. Роды прошли в Майами (США).

Филлеры, виниры и нарощенные ресницы: «Миссис Россия» не избежала хейта. Фото © ТАСС / Арина Антонова

Филлеры, виниры и нарощенные ресницы: «Миссис Россия» не избежала хейта. Фото © ТАСС / Арина Антонова

«Пластика разрешена»: почему конкурс «Миссис Россия» раскритиковали за двойные стандарты

Семёнова подверглась критике, как и многие предыдущие победительницы конкурса «Миссис Россия». Дело в том, что на всех официальных конкурсах красоты запрещено участвовать моделям с пластическими операциями и серьёзными косметическими процедурами на лице. На «Миссис Россия» это правило не распространяется.

Победительница этого года именно поэтому и стала активно обсуждаема в Сети. Складывается впечатление, что у неё есть филлеры на лице, накачанные губы, вставные виниры и нарощенные ресницы. При этом сегодня в моде естественная внешность.

Пользователи соцсетей теперь сравнивают Семёнову с певицей Надеждой Кадышевой и балериной Анастасией Волочковой:

  • «Типаж Насти Волочковой в молодости».
  • «Это же Кадышева, но только с большими губами».
  • «Надеюсь, не я одна вижу на первом фото Кадышеву».
https://static.life.ru/publications/2025/8/18/59496995197.90675.webp

Фото © ТАСС / Арина Антонова

Допустима ли пластика в конкурсах типа «Миссис Россия»?

0
Бодибилдинг, ринопластика и жизнь за границей: Как выглядят и чем занимаются внучки российских звёзд
Бодибилдинг, ринопластика и жизнь за границей: Как выглядят и чем занимаются внучки российских звёзд
BannerImage
Авторы
Кира Громова
Кира Громова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!