«Новые амазонки», «Ва-банк» и «Дежа вю»: как Ежи Штур и польские фильмы рвали наш прокат Оглавление «Новые амазонки» («Сексмиссия») «Четыре танкиста и собака» «Ва-банк» «Знахарь» «Дежа вю» 18 апреля 1947 года родился польский актёр и режиссёр Ежи Штур, который играл главные роли в фильмах «Новые амазонки» и «Дежа вю». Life.ru вспоминает другие популярные фильмы из Польши, покорившие советских и российских зрителей. 17 апреля, 21:45 Вспоминаем Ежи Штура в день его рождения и легендарные фильмы. Обложка © Кадр из фильма «Сексмиссия», режиссёр Юлиуш Махульский / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Ва-банк», режиссёр Юлиуш Махульский / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Дежа вю», режиссёр Юлиуш Махульский / Kinopoisk

«Новые амазонки» («Сексмиссия»)

Фантастическая комедия Юлиуша Махульского «Сексмиссия» 1984 года стала одним из польских фильмов, которые получили широкую известность в СССР. В Советском Союзе картину крутили под названием «Новые амазонки», поскольку первоначальное название посчитали неприличным.

Картина рассказывает историю двух мужчин, Макса и Альберта, добровольно участвующих в эксперименте по замораживанию, чтобы проснуться через три года. Однако вместо запланированных нескольких лет они проводят во сне десятилетия и просыпаются в мире будущего, где, как выясняется, не осталось мужчин — общество полностью состоит из женщин.

Роль Макса сыграл Ежи Штур, а Альберта — Ольгерд Лукашевич.

Сюжет сочетает в себе элементы сатиры, научной фантастики и социальной комедии. Герои оказываются в системе, где любая «мужская» черта подавляется, а история переписана в угоду новой идеологии. Постепенно они начинают предпринимать попытку сбежать и восстановить истину.

В СССР фильм вышел в прокат в сокращённой версии, поскольку ряд сцен сочли слишком откровенными. Несмотря на это, «Новые амазонки» собрали многомиллионную аудиторию — по разным оценкам, её посмотрело около 20–25 миллионов зрителей.

Популярность фильма объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, это редкий для советского зрителя жанр — лёгкая научная фантастика с элементами абсурда, иронии и эротики. Кроме того, «Сексмиссия» отличалась динамичным сюжетом, яркими персонажами и остроумными диалогами.

В 1984 году фильм был удостоен награды Польского кинофестиваля. В 2005 году картину назвали лучшим польским фильмом за 30 лет по версии изданий Cinema, Esensja и Stopklatka.

«Четыре танкиста и собака»

Телевизионный сериал «Четыре танкиста и собака» 1966–67 годов занимает особое место среди польских произведений, популярных в СССР.

Сюжет разворачивается во время Второй мировой войны и рассказывает об экипаже танка «Рыжий», состоящем из четырёх солдат — поляков и грузина — и их верного пса по кличке Шарик. Герои проходят через сражения, выполняют сложные боевые задачи и становятся настоящей командой.

Сериал неоднократно транслировался на советском телевидении и пользовался огромной популярностью, а сами персонажи стали любимцами публики.

Сериал сочетал в себе элементы боевика, драмы и юмора. Он показывал не только боевые действия, но и повседневную жизнь солдат, их дружбу, шутки и переживания, истории любви. Это делало персонажей более живыми.

Особую роль в популярности сыграл пёс Шарик — его участие придавало сериалу дополнительное обаяние.

Кроме того, сериал «Четыре танкиста и собака» выполнял важную культурную функцию — он укреплял образ союзничества между СССР и Польшей во время войны.

«Ва-банк»

Криминальная комедия «Ва-банк» 1981 года, снятая Юлиушем Махульским, стала настоящим хитом советского проката, а сейчас её уже называют классикой. Действие разворачивается в Польше 1934 года и рассказывает историю бывшего медвежатника Хенрика Квинто, который выходит из тюрьмы и узнаёт о предательстве своего бывшего партнёра Густава Крамера. Решив отомстить, Квинто разрабатывает изощрённый план ограбления его банка. Причём всё было обставлено так, что тень подозрения пала на самого владельца: классическая история ограбления, но с ярко выраженным юмористическим оттенком.

В СССР лента вышла в 1984 году, её посмотрело 18,5 млн человек. Картина пользовалась огромной популярностью, особенно среди любителей интеллектуального кино с элементами авантюрного жанра. Советский зритель высоко оценил стильный визуал, тонкий юмор и музыкальное сопровождение, а также образ главного героя Квинто — своего рода «благородного мстителя». А польская поговорка «ухо от селёдки», вложенная в уста Крамера, стала известна и в русском языке.

Фильм получил Гран-при фестиваля комедийного кино в швейцарском городе Веве, спецприз Международного кинофестиваля в Маниле и награду Минкульта Польши. В 1985 году вышел его сиквел «Ва-банк – 2, или Ответный удар».

«Знахарь»

Фильм «Знахарь» 1982 года, снятый режиссёром Ежи Гоффманом, стал одной из самых трогательных и популярных мелодрам, показанных в СССР. Картина основана на одноимённом романе Тадеуша Доленги-Мостовича и рассказывает историю талантливого хирурга Рафала Вильчура, который в результате трагических обстоятельств теряет память и оказывается выброшенным на обочину жизни.

Сюжет начинается с того, что успешный врач внезапно лишается всего, становится жертвой нападения и полностью теряет память. Оказавшись в провинции без документов и прошлого, он начинает новую жизнь под именем Антоний Косиба. Со временем герой обнаруживает у себя выдающиеся медицинские способности и становится деревенским знахарем, помогая людям там, где официальная медицина бессильна.

Кульминация истории связана с постепенным возвращением памяти и драматическим столкновением прошлого и настоящего. Герою предстоит не только восстановить личность, но и переосмыслить свою жизнь, отношения с близкими и собственное призвание.

В СССР фильм пользовался огромной популярностью. Причины успеха картины во многом связаны с её эмоциональной глубиной. «Знахарь», в отличие от многих других популярных польских фильмов, не опирается на юмор или приключения, а предлагает зрителю сильную драматическую историю о судьбе человека.

Отдельного внимания заслуживает актёрская игра, которая придаёт истории особую убедительность. Образ главного героя получился многогранным: он одновременно уязвим и силён, потерян и целеустремлён.

Интересно, что «Знахарь» стал одним из тех фильмов, которые со временем не потеряли своей актуальности. Его продолжают пересматривать и обсуждать.

«Дежа вю»

Фильм «Дежа вю» 1989 года режиссёра Юлиуша Махульского с участием Ежи Штура стал одним из самых необычных совместных проектов польского и советского кинематографа и последней лентой, снятой Польской Народной Республикой. В картине снимались и популярные советские актёры, такие как Владимир Головин, Николай Караченцов. Картина представляет собой комедийный боевик с элементами абсурда, в котором переплетаются темы гангстерской Америки времён сухого закона и советской реальности 1920-х годов.

Сюжет разворачивается вокруг американского наёмного убийцы по имени Джон Поллак, которого играет Ежи Штур, — мафия отправляет его в Одессу для ликвидации предателя. Однако по прибытии герой сталкивается с чередой нелепых и запутанных ситуаций. Его миссия постепенно превращается в фарс, где сложно отличить реальность от инсценировки, а каждый новый персонаж добавляет ещё больше хаоса в происходящее.

В СССР картину посмотрело, по приблизительным оценкам, около 15–20 миллионов человек, что является высоким показателем для конца 1980-х годов.

Популярность фильма во многом объясняется его необычным стилем. Особенно зрителей привлекала игра с культурными кодами — сочетание американского гангстерского кино и советской действительности создавало комический эффект, понятный широкой аудитории.

Авторы Альмир Хабибуллин