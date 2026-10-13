Самолёт Southwest Airlines подал сигнал бедствия и сменил курс в США

Пассажирский самолёт американской авиакомпании Southwest Airlines подал сигнал бедствия и изменил маршрут во время полёта из Далласа в Эль-Пасо. Борт передал аварийный код Squawk 7700 и направился в сторону аэропорта Мидланда, следует из полётных данных, изученных РИА «Новости».

Лайнер вылетел из Далласа в 16:10 мск. Однако вместо первоначального пункта назначения экипаж взял курс на другой город в штате Техас. По состоянию на 17:00 мск воздушное судно приближалось к Мидланду, где планировалась посадка.

На фоне происшествия самолёт стал самым отслеживаемым рейсом на сервисе Flightradar24. За его перемещением в режиме реального времени наблюдали более шести тысяч пользователей.

Код Squawk 7700 используется пилотами для оповещения диспетчеров о чрезвычайной ситуации на борту. При этом его активация не обязательно означает непосредственную угрозу авиакатастрофы.

Ранее Life.ru сообщал о вынужденной посадке самолёта авиакомпании Swiss в Германии. Лайнер выполнял рейс LX1255 из Стокгольма в Цюрих, когда одному из пассажиров резко стало плохо. Экипаж активировал аварийный код 7700 и запросил экстренное снижение, после чего направился в Гамбург. Там больного передали медикам, а самолёт дозаправили и отправили дальше по маршруту. Из-за происшествия прибытие в Швейцарию задержалось примерно на полтора часа.