Самолёт подал сигнал бедствия над Ленобластью из-за низкого остатка топлива

Самолёт авиакомпании «Россия» (рейс FV6858 Минеральные Воды — Санкт-Петербург) подал сигнал бедствия 7700 над Ленинградской областью из-за низкого остатка топлива. Об этом сообщает SHOT.

Причиной стала длительная задержка посадки в аэропорту Пулково из-за временных ограничений. Борт находился в зоне ожидания. Командир воздушного судна проинформировал о низком уровне топлива и запросил посадку в Пулково, чтобы не уводить самолёт на запасной аэродром. Airbus A320-214 благополучно приземлился в петербургском аэропорту.

Ранее Life.ru писал, что за полётом следили более 10 тысяч пользователей онлайн-сервисов. В авиакомпании подчеркнули, что действия экипажа были направлены на обеспечение безопасности пассажиров.