Самолёт подал сигнал бедствия над Ленинградской областью

Самолёт авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, подал сигнал бедствия 7700 над Ленинградской областью. Об этом сообщает SHOT.

Борт SDM6858 (Airbus A320-214) сейчас кружит во Всеволожском районе. Сигнал 7700 означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту. По данным онлайн-сервисов, за полётом следит более 10 тысяч пользователей. Точные причины случившегося пока неизвестны.

Ранее стало известно, что петербургский аэропорт Пулково задержал и отменил порядка 85 авиарейсов на фоне атаки украинских беспилотников. Режим беспилотной опасности в регионе действует уже три часа. Отменены 12 рейсов на вылет и девять на прилёт, включая направления на Минск, Москву, Худжанд и Дубай. В области сбиты 5 беспилотников.