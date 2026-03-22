Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Самолёт подал сигнал бедствия над Ленинградской областью

Обложка © freepik/wirestock

Самолёт авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, подал сигнал бедствия 7700 над Ленинградской областью. Об этом сообщает SHOT.

Борт SDM6858 (Airbus A320-214) сейчас кружит во Всеволожском районе. Сигнал 7700 означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту. По данным онлайн-сервисов, за полётом следит более 10 тысяч пользователей. Точные причины случившегося пока неизвестны.

В аэропорту Пулково вновь ввели ограничения на полёты
В аэропорту Пулково вновь ввели ограничения на полёты

Ранее стало известно, что петербургский аэропорт Пулково задержал и отменил порядка 85 авиарейсов на фоне атаки украинских беспилотников. Режим беспилотной опасности в регионе действует уже три часа. Отменены 12 рейсов на вылет и девять на прилёт, включая направления на Минск, Москву, Худжанд и Дубай. В области сбиты 5 беспилотников.

Александра Мышляева
