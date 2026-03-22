В Пулково из-за ограничений задержали 19 рейсов
В аэропорту Пулково из-за повторного введения ограничений на приём и выпуск воздушных судов задержали 19 рейсов. Об этом сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы».
По данным на 20:00 мск, время задержки составляет более двух часов. Ещё 14 самолётов ушли на запасные аэродромы.
Ранее сообщалось, что петербургский аэропорт Пулково приостановил или отменил около 85 рейсов из-за налёта украинских дронов. В регионе сегодня действует режим угрозы БПЛА. Из расписания исключены 12 вылетающих и 9 прибывающих рейсов, в том числе в Минск, Москву, Худжанд и Дубай. Сообщалось об уничтожении 8 беспилотников.
