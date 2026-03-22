В Пулково из-за ограничений задержали 19 рейсов

В аэропорту Пулково из-за повторного введения ограничений на приём и выпуск воздушных судов задержали 19 рейсов. Об этом сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы».

По данным на 20:00 мск, время задержки составляет более двух часов. Ещё 14 самолётов ушли на запасные аэродромы.