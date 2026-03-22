Число уничтоженных над Ленобластью дронов выросло до восьми

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что количество уничтоженных над регионом беспилотников увеличилось до восьми. Соответствующую запись глава субъекта опубликовал на платформе Max.

«В общей сложности уже восемь БПЛА уничтожено сегодня над Ленобластью. Отражение атаки продолжается», — написал Дрозденко.

В петербургском аэропорту Пулково на фоне атаки украинских беспилотников произошли значительные сбои в расписании — около 85 рейсов были задержаны или отменены. Угроза с воздуха в регионе сохраняется уже на протяжении нескольких часов.