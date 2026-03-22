Системы ПВО за шесть часов сбили над регионами России 74 украинских дрона

В течение шести часов российские системы ПВО уничтожили 74 украинских беспилотника самолётного типа. Речь идёт о периоде с 07:00 до 13:00 мск. Об этом рассказали в Минобороны России. Большинство дронов сбили в небе над Брянской областью — 40.

«19 — над территорией Смоленской области, 8 БПЛА — над территорией Тульской области, 4 — над территорией Калужской области, 2 — над территорией Курской области и 1 БПЛА уничтожен над территорией Республики Башкортостан», — говорится в тексте.

Накануне сообщалось, что за сутки над Брянской областью сбито 154 украинских беспилотника. Дроны уничтожались в период с 8 утра 20 марта до 8 утра 21 марта. Глава региона не уточнил, привели ли налёты к разрушениям на земле.