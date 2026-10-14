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Регион
Опубликовано 14 октября, 07:36

Собянин: К Москве летели 493 БПЛА, 180 уничтожили на подлёте

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 180 украинских беспилотников на подлёте к Москве за ночь. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Всего с 20:30 13 октября до 07:00 14 октября в сторону Московского региона летели 493 БПЛА. По словам Собянина, большую часть беспилотников нейтрализовали на дальних подступах к региону.

Более 160 беспилотников атаковали Ростовскую область за ночь 14 октября
Более 160 беспилотников атаковали Ростовскую область за ночь 14 октября

Ранее российские системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Ставропольский край. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Ранее местный губернатор Владимир Владимиров предупреждал о приближении дронов к промышленной зоне Невинномысска.

Больше новостей об атаках беспилотников, пострадавших и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru

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