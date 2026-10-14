Собянин: К Москве летели 493 БПЛА, 180 уничтожили на подлёте

Расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 180 украинских беспилотников на подлёте к Москве за ночь. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Всего с 20:30 13 октября до 07:00 14 октября в сторону Московского региона летели 493 БПЛА. По словам Собянина, большую часть беспилотников нейтрализовали на дальних подступах к региону.

Ранее российские системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Ставропольский край. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Ранее местный губернатор Владимир Владимиров предупреждал о приближении дронов к промышленной зоне Невинномысска.