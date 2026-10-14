Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ставрополье, пострадавших и разрушений нет
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Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Ставропольский край. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своём канале в MAX.
«Атака беспилотников отбита, по оперативным сведениям пострадавших и разрушений нет. Спасибо защитникам нашего неба», — написал глава Ставрополья.
Ранее Владимиров предупреждал о приближении дронов к промышленной зоне Невинномысска.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 116 беспилотников, летевших на Москву, с начала суток 14 октября. По словам мэра столицы Сергея Собянина, силы ПВО сначала перехватили 96 воздушных целей, а затем сбили ещё 20 дронов. На местах падения обломков работали экстренные службы. На фоне массированных атак в московских аэропортах действовали ограничения на приём и отправку самолётов, из-за чего десятки рейсов перенаправили в другие города.
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