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Регион
Опубликовано 14 октября, 07:13

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ставрополье, пострадавших и разрушений нет

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Ставропольский край. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своём канале в MAX.

«Атака беспилотников отбита, по оперативным сведениям пострадавших и разрушений нет. Спасибо защитникам нашего неба», — написал глава Ставрополья.

Ранее Владимиров предупреждал о приближении дронов к промышленной зоне Невинномысска.

Силы ПВО сбили два беспилотника над подмосковной Истрой 14 октября
Силы ПВО сбили два беспилотника над подмосковной Истрой 14 октября

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 116 беспилотников, летевших на Москву, с начала суток 14 октября. По словам мэра столицы Сергея Собянина, силы ПВО сначала перехватили 96 воздушных целей, а затем сбили ещё 20 дронов. На местах падения обломков работали экстренные службы. На фоне массированных атак в московских аэропортах действовали ограничения на приём и отправку самолётов, из-за чего десятки рейсов перенаправили в другие города.

Больше новостей об атаках беспилотников, пострадавших и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru

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Виталий Приходько
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