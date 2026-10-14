На подлёте к Москве сбили уже более 100 беспилотников с начала суток

Ранее в течение ночи и утра 14 октября подразделения ПВО неоднократно отражали атаки беспилотников на столичный регион. По предыдущим сообщениям Собянина, число уничтоженных воздушных целей достигло 96. С учётом новой группы из 20 аппаратов общее количество сбитых БПЛА выросло до 116.

Ранее Life.ru сообщал, что петербургский аэропорт Пулково принял более 20 пассажирских самолётов, которые направлялись в Москву, но не смогли приземлиться из-за ограничений воздушного пространства. Воздушная гавань стала запасным аэродромом для рейсов, следовавших в столицу. Из-за продолжительного ожидания вылета пассажиров решили разместить в терминале аэропорта. Представители Пулково рекомендовали путешественникам рассмотреть альтернативные способы поездки в Москву. Ограничения на приём и отправку воздушных судов ввели вечером 13 октября во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском для обеспечения безопасности полётов. Ранее более 30 направлявшихся в столицу самолётов перенаправили в другие города, включая Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Минск, Псков и Стамбул.