На подлёте к Москве сбили уже более 100 беспилотников с начала суток
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили ещё 20 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожены 20 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.
Ранее в течение ночи и утра 14 октября подразделения ПВО неоднократно отражали атаки беспилотников на столичный регион. По предыдущим сообщениям Собянина, число уничтоженных воздушных целей достигло 96. С учётом новой группы из 20 аппаратов общее количество сбитых БПЛА выросло до 116.
Ранее Life.ru сообщал, что петербургский аэропорт Пулково принял более 20 пассажирских самолётов, которые направлялись в Москву, но не смогли приземлиться из-за ограничений воздушного пространства. Воздушная гавань стала запасным аэродромом для рейсов, следовавших в столицу. Из-за продолжительного ожидания вылета пассажиров решили разместить в терминале аэропорта. Представители Пулково рекомендовали путешественникам рассмотреть альтернативные способы поездки в Москву. Ограничения на приём и отправку воздушных судов ввели вечером 13 октября во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском для обеспечения безопасности полётов. Ранее более 30 направлявшихся в столицу самолётов перенаправили в другие города, включая Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Минск, Псков и Стамбул.
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