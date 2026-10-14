Аэропорт Пулково принял более 20 самолётов, летевших в Москву

Петербургский аэропорт Пулково принял более 20 пассажирских самолётов, которые не смогли приземлиться в Москве из-за ограничений воздушного пространства. Авиагавань стала запасным аэродромом для рейсов, направлявшихся в столицу. Об этом сообщила пресс-служба Пулково.

«Аэропорт Пулково принимает рейсы, направляющиеся в столицу, в качестве запасного аэродрома. Принято более 20 бортов. В связи с продолжительным ожиданием возможности вылета пассажиры перенаправленных рейсов будут высажены в терминале Пулково», — говорится в сообщении.

В аэропорту пояснили, что ограничения в московском авиаузле вынудили авиакомпании скорректировать расписание. Из-за продолжительного ожидания возобновления полётов пассажиров перенаправленных рейсов решили разместить в терминале.

Представители Пулково также рекомендовали путешественникам, направляющимся в Москву, временно рассмотреть другие способы передвижения. В частности, пассажиры могут воспользоваться наземным транспортом, если это позволяет их маршрут.

В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский продолжают действовать ограничения на приём и отправку самолётов. Росавиация ввела их вечером 13 октября для обеспечения безопасности полётов. Первые три аэропорта, за исключением Шереметьева, прекратили обслуживание рейсов в 22:05 мск, а Шереметьево — в 23:44. По последним доступным данным на 03:00 мск 14 октября, ведомство ещё не объявило о снятии ограничений.

Ранее Life.ru писал, что более 30 самолётов, следовавших в Москву, направили на запасные аэродромы из-за ограничений в столичных аэропортах. Наибольшее количество изменений пришлось на Внуково, куда не смогли прибыть 19 рейсов. Среди них оказались самолёты из Египта, Турции, ОАЭ, Казахстана и Азербайджана. Экипажи выбирали для посадки Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Минск, Псков и Стамбул. В Домодедове ограничения затронули ещё четыре рейса из Калининграда, Душанбе, Баку и Хургады. Шереметьево не смог принять 12 самолётов, включая борта из Челябинска, Саратова, Перми, Казани и Минеральных Вод. Часть пассажиров продолжила ожидать возобновления полётов в запасных аэропортах.