Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА достигло 75

В Москве системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили ещё 15 украинских беспилотников. Об этом проинформировал столичный мэр Сергей Собянин. Общее число сбитых дронов достигло 75.

«Ещё 15 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — пишет он.

Ранее стало известно, что ПВО Минобороны РФ отражают атаку беспилотников в районе Невинномысска Ставропольского края. Дроны направляются в сторону промышленной зоны города, часть аппаратов уже сбили. По словам местного губернатора, российские военные продолжают работу по воздушным целям. Губернатор не уточнил количество обнаруженных и уничтоженных беспилотников.