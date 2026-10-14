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Опубликовано 14 октября, 02:55

Расчёты ПВО сбили уже 60 беспилотников на подлёте к Москве с начала суток

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Системы противовоздушной обороны в столице сбили ещё 30 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом, общее число уничтоженных дронов с начала суток достигло 60.

По словам Собянина, работают силы ПВО Министерства обороны. На местах падения обломков дронов работают экстренные службы.

ПВО сбила ещё 26 БПЛА на подлёте к Москве 14 октября
ПВО сбила ещё 26 БПЛА на подлёте к Москве 14 октября

Ранее российские системы ПВО сбили 26 украинских беспилотников в небе над Тульской областью. В результате атаки никто не пострадал, повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет. Информации о местах падения обломков и возможных последствиях на земле не поступало. Власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности и обращаться в экстренные службы при обнаружении подозрительных предметов.

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