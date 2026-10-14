Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября, 02:31

С 13 по 14 октября на подлёте к Москве сбили уже 60 БПЛА ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Системы противовоздушной обороны сбили ещё 26 украинских беспилотников на подлёте к Москве, доведя общее число ликвидированных целей до 60. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Сбиты 16 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в заявлении. Позднее Собянин сообщил об уничтожении ещё 10 БПЛА.

ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на промышленную зону Невинномысска
ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на промышленную зону Невинномысска

Ранее два мирных жителя получили ранения средней степени тяжести в результате атак Вооружённых сил Украины на территории ДНР 13 октября. Под удары попали грузовой автомобиль в Тельмановском округе и город Ясиноватая. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Кроме того, в Володарском и Тельмановском муниципальных округах зафиксировали повреждения гражданской инфраструктуры и грузового транспорта.

Больше новостей о пожарах, авариях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar