С 13 по 14 октября на подлёте к Москве сбили уже 60 БПЛА ВСУ
Обложка © Life.ru
Системы противовоздушной обороны сбили ещё 26 украинских беспилотников на подлёте к Москве, доведя общее число ликвидированных целей до 60. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«Сбиты 16 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в заявлении. Позднее Собянин сообщил об уничтожении ещё 10 БПЛА.
Ранее два мирных жителя получили ранения средней степени тяжести в результате атак Вооружённых сил Украины на территории ДНР 13 октября. Под удары попали грузовой автомобиль в Тельмановском округе и город Ясиноватая. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Кроме того, в Володарском и Тельмановском муниципальных округах зафиксировали повреждения гражданской инфраструктуры и грузового транспорта.
Больше новостей о пожарах, авариях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.