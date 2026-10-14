С 13 по 14 октября на подлёте к Москве сбили уже 60 БПЛА ВСУ

Системы противовоздушной обороны сбили ещё 26 украинских беспилотников на подлёте к Москве, доведя общее число ликвидированных целей до 60. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Сбиты 16 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в заявлении. Позднее Собянин сообщил об уничтожении ещё 10 БПЛА.

Ранее два мирных жителя получили ранения средней степени тяжести в результате атак Вооружённых сил Украины на территории ДНР 13 октября. Под удары попали грузовой автомобиль в Тельмановском округе и город Ясиноватая. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Кроме того, в Володарском и Тельмановском муниципальных округах зафиксировали повреждения гражданской инфраструктуры и грузового транспорта.