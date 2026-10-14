Два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ на территории ДНР 13 октября

Два мирных жителя получили ранения средней степени тяжести в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики 13 октября. Под удары попали грузовой автомобиль в Тельмановском округе и город Ясиноватая. Об этом сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

«На автодороге Волноваха — Тельманово Тельмановского муниципального округа при атаке на грузовой автомобиль ранения средней степени тяжести получил водитель — мужчина 1972 года рождения. В городе Ясиноватая ранения средней степени тяжести получил мужчина 1961 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Подробности их состояния и обстоятельства атак в ведомстве не раскрыли.

Кроме того, в Володарском и Тельмановском муниципальных округах зафиксировали повреждения гражданской инфраструктуры и грузового транспорта. Власти не уточнили характер разрушений и количество повреждённых объектов.

Ранее четыре мирных жителя, включая 16-летнего подростка, получили ранения при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область. В Шебекине дрон ударил по легковому автомобилю, в результате чего несовершеннолетний получил травму грудной клетки, а находившийся рядом мужчина — ранения живота и ноги. Врачи оценили состояние подростка как крайне тяжёлое. Ещё одна женщина обратилась за медицинской помощью после взрыва беспилотника в посёлке Томаровка.