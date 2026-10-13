ВСУ атаковали колонну мирных жителей при эвакуации из Купянска

Украинские военные атаковали колонну мирных жителей, которых российские военнослужащие эвакуировали из Купянска в Харьковской области. По данным SHOT, один человек погиб, ещё двое получили ранения.

ВСУ нанесли удар по мирным жителям при эвакуации из Купянска. Видео © SHOT

Эвакуацию организовали военнослужащие 68-й гвардейской мотострелковой дивизии. Всего в колонне находились десять гражданских.

По данным источника, по людям был нанесён артиллерийский удар. Девять человек удалось вывести из опасной зоны, двоим пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Один человек в результате атаки погиб. Других подробностей о состоянии раненых пока не приводится.

Купянское направление остаётся одним из наиболее напряжённых участков в Харьковской области, где продолжаются активные боевые действия и эвакуация гражданского населения из опасных районов.

Ранее Армия России ракетой уничтожила мост через реку Оскол на Купянском участке. Удар был нанесен по заранее разведанным координатам, что позволило перерезать один из основных путей подвоза резервов и боеприпасов для группировки противника на этом участке фронта.