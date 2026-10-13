Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 октября, 12:51

ВСУ атаковали колонну мирных жителей при эвакуации из Купянска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Украинские военные атаковали колонну мирных жителей, которых российские военнослужащие эвакуировали из Купянска в Харьковской области. По данным SHOT, один человек погиб, ещё двое получили ранения.

ВСУ нанесли удар по мирным жителям при эвакуации из Купянска. Видео © SHOT

Эвакуацию организовали военнослужащие 68-й гвардейской мотострелковой дивизии. Всего в колонне находились десять гражданских.

По данным источника, по людям был нанесён артиллерийский удар. Девять человек удалось вывести из опасной зоны, двоим пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Один человек в результате атаки погиб. Других подробностей о состоянии раненых пока не приводится.

Купянское направление остаётся одним из наиболее напряжённых участков в Харьковской области, где продолжаются активные боевые действия и эвакуация гражданского населения из опасных районов.

Гвардии рядовой Бухталко вывел пятерых раненых бойцов с линии огня
Гвардии рядовой Бухталко вывел пятерых раненых бойцов с линии огня

Ранее Армия России ракетой уничтожила мост через реку Оскол на Купянском участке. Удар был нанесен по заранее разведанным координатам, что позволило перерезать один из основных путей подвоза резервов и боеприпасов для группировки противника на этом участке фронта.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar