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Опубликовано 8 октября, 03:09

Гвардии рядовой Бухталко вывел пятерых раненых бойцов с линии огня

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Гвардии рядовой Сергей Бухталко оказал помощь пятерым раненым российским военнослужащим и организовал их эвакуацию с линии боевого соприкосновения. Это произошло в одном из районов боевых действий, сообщили в Минобороны России.

Группа под командованием Бухталко обнаружила пятерых раненых военнослужащих. После получения приказа рядовой приступил к оказанию первой помощи. Сначала он занялся бойцами, состояние которых оценил как наиболее тяжёлое.

«Получив приказ, гвардии рядовой Бухталко без промедления приступил к оказанию первой помощи. Действуя уверенно и хладнокровно под угрозой огневого воздействия противника, Сергей оценил состояние каждого пострадавшего и в первую очередь начал оказание помощи тяжело раненым», — говорится в сообщении.

Военнослужащий остановил кровотечения, наложил жгуты и повязки. Он также следил за состоянием раненых и подготовил их к эвакуации. После этого бойцов погрузили на носилки.

В Минобороны уточнили, что Бухталко выбрал маршрут через пересечённую местность и сопровождал группу во время эвакуации. По данным ведомства, на участке сохранялась угроза огневого воздействия противника. Всех пятерых военнослужащих доставили в расположение медицинского взвода. Там им оказали квалифицированную медицинскую помощь.

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Ранее российские штурмовики на Купянском направлении спасли раненого украинского военнослужащего после атаки беспилотника. Бойцы 352-го полка 1-й танковой армии обнаружили группу солдат ВСУ в укрытии в лесополосе и предложили им сдаться. Во время этого над позицией появился тяжёлый беспилотник, который, по словам российских военнослужащих, начал сбрасывать боеприпасы на украинский блиндаж. Для борьбы с дроном задействовали расчёты FPV-беспилотников. Из находившихся в укрытии украинских военных выжил один человек, которого российские бойцы взяли в плен.

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Антон Голыбин
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