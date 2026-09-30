Российские штурмовики спасли раненого украинского солдата от расправы ВСУ

Российские штурмовики спасли раненого бойца ВСУ после атаки украинского дрона. Об этом бойцы 352-го полка 1-й танковой армии рассказали в интервью RT. Они обнаружили укрытие в лесополосе на Купянском направлении.

Российские военнослужащие открыли огонь, применили гранаты и предложили противнику сложить оружие. В ответ украинские солдаты сообщили о готовности сдаться. Штурмовик с позывным Калмык рассказал, что затем над позицией появился тяжёлый беспилотник «Баба-яга». Российские бойцы сначала решили, что удар предназначен им, однако дрон начал сбрасывать боеприпасы на украинский блиндаж.

По словам бойца ВС РФ с позывным Домовой, штурмовики решили защитить сдававшихся солдат. Для борьбы с тяжёлым беспилотником задействовали расчёты FPV-дронов. Из находившихся в укрытии украинских военных выжил только один. Сильно истощённый пленный рассказал, что подразделение давно не сменяли, а еды и воды не хватало. Иногда приходилось пить собственную мочу.

Ранее российские военные спасли солдата ВСУ, прятавшегося в норе. Там почти год находились украинские бойцы, брошенные своим командованием.