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Опубликовано 30 сентября, 17:21

Российские штурмовики спасли раненого украинского солдата от расправы ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские штурмовики спасли раненого бойца ВСУ после атаки украинского дрона. Об этом бойцы 352-го полка 1-й танковой армии рассказали в интервью RT. Они обнаружили укрытие в лесополосе на Купянском направлении.

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Российские военнослужащие открыли огонь, применили гранаты и предложили противнику сложить оружие. В ответ украинские солдаты сообщили о готовности сдаться. Штурмовик с позывным Калмык рассказал, что затем над позицией появился тяжёлый беспилотник «Баба-яга». Российские бойцы сначала решили, что удар предназначен им, однако дрон начал сбрасывать боеприпасы на украинский блиндаж.

По словам бойца ВС РФ с позывным Домовой, штурмовики решили защитить сдававшихся солдат. Для борьбы с тяжёлым беспилотником задействовали расчёты FPV-дронов. Из находившихся в укрытии украинских военных выжил только один. Сильно истощённый пленный рассказал, что подразделение давно не сменяли, а еды и воды не хватало. Иногда приходилось пить собственную мочу.

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Ранее российские военные спасли солдата ВСУ, прятавшегося в норе. Там почти год находились украинские бойцы, брошенные своим командованием.

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Борис Эльфанд
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