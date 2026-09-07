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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 7 сентября, 16:15

Почти год под землёй: Российские военные спасли солдата ВСУ, прятавшегося в норе

Российские военные спасли бойца ВСУ, почти год прятавшегося в норе

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Российские военные обнаружили и спасли обессиленного бойца ВСУ, который скрывался в лесу без оружия. По данным SHOT, военнослужащие также нашли рядом нору, где, предположительно, почти год находились украинские бойцы, брошенные своим командованием.

По информации источника, российского военного привёл к месту след от бойца ВСУ, бродившего по лесу. После этого на разведку направили группу 352-го мотострелкового полка.

Военные обнаружили разрушенный и пустой украинский блиндаж, а неподалёку — небольшую нору. В ней, по данным SHOT, прятались военнослужащие 43-й бригады ВСУ. Им предложили сдаться в плен. Однако во время операции по украинским позициям начали работать собственные силы ВСУ. Блиндаж атаковали семь тяжёлых беспилотников «Баба-яга».

Российские расчёты БПЛА попытались прикрыть находившихся там людей. Операцию российские военнослужащие записали на видео. По данным SHOT, из находившихся в норе украинских военнослужащих выжить удалось только одному. Подробности его состояния не приводятся.

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Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что российские военнослужащие могут месяцами находиться в «теневом плену» на Украине. По её словам, девять бойцов удалось освободить благодаря переговорам с украинской стороной.

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Наталья Демьянова
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