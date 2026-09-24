«Убивают своих»: Пленный боец ВСУ Шарий раскрыл, как сослуживцы застрелили его командира

Пленный военнослужащий ВСУ Виталий Шарий заявил, что его командира застрелили сослуживцы по дороге на позиции. Сам он оказался в украинской армии после бытового скандала и вмешательства полиции. Его слова приводит Zvezdanews.

Мужчина рассказал, что поругался с женой, отправился к соседу и напился. Затем устроил скандал, на который приехали полицейские. Они отвезли его в ТЦК. После обучения группу доставили на бронетранспортёре в лес.

Пленный боец ВСУ Виталий Шарий. Видео © Zvezdanews

Как утверждает пленный, в результате атаки дронов один военнослужащий погиб, ещё один получил ранение. Бронемашина уехала, никого не забрав, а как впоследствии проходила эвакуация, он не знает.

Во время дальнейшего перехода по лесу шедшие впереди бойцы открыли огонь из автомата по своему командиру. Погибшего похоронили там же.

«Это не первый случай, когда свои убивают своих. Мы похоронили нашего командира — прямо на месте выкопали яму», — отметил пленный.

Ранее другой пленный боец ВСУ рассказал, что его мобилизовали вопреки документам, которые давали право на освобождение от службы. Он утверждал, что позднее жаловался командованию на невозможность выполнять часть задач из-за возраста. Однако обращения результата не дали.