Пленный украинский военнослужащий Александр Курий заявил, что тела погибших бойцов ВСУ могли оставаться на передовых позициях в течение нескольких недель из-за невозможности их эвакуации. По словам солдата, вывести останки с линии боевого соприкосновения часто мешали условия на поле боя и постоянный контроль с воздуха.

«Если погиб, то так и остаётся. Там, бывало, и три недели, чтобы его забрали. Невозможно было вынести. А если раненый, «трёхсотый», то дней шесть его с позиции выводили», — рассказал пленный.

Он также заявил, что российские операторы беспилотников постоянно контролировали воздушное пространство над районом боёв, из-за чего перемещение украинских подразделений становилось сложнее.

Курий рассказал, что оказался в армии после получения повестки и самостоятельно пришёл в ТЦК, однако позже пожалел об этом решении. После подготовки его направили на передовые позиции в Сумской области, где он попал в плен российской группировки войск «Север».

Ранее Life.ru рассказывал, что российские силовые структуры нашли заминированные тела погибших бойцов ВСУ, оставленных при отходе подразделений восточнее Петро-Ивановки. Позиции были брошены вместе с останками сослуживцев, рядом с которыми находились взрывные устройства.