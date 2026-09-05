Бойцы ВСУ заминировали аптечку рядом с телом погибшего сослуживца

Военнослужащие группировки войск «Восток» обнаружили заминированную аптечку рядом с телом погибшего бойца ВСУ в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» рассказал российский стрелок с позывным Зоха.

По его словам, находку сделали во время продвижения по лесополосе. Рядом с погибшим украинским военнослужащим лежала современная аптечка иностранного производства, которая показалась российским бойцам подозрительной.

«Что-то нас смутило. Наш человек её изучил, и оказалось, что внутри был установлен механизм взрывного устройства», — рассказал Зоха.

После обнаружения ловушки российский военнослужащий обезвредил устройство. Зоха считает, что тело погибшего сослуживца ВСУ использовали как приманку, рассчитывая, что кто-то попытается забрать лежащую рядом аптечку.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские силовые структуры сообщили о заминированных телах погибших бойцов ВСУ, оставленных при отходе подразделений восточнее Петро-Ивановки. Позиции были брошены вместе с останками сослуживцев, рядом с которыми находились взрывные устройства.