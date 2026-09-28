Ефрейтор Захаров вынес двух раненых танкистов после удара дронов

Российский боец Алексей Захаров вывез из подбитого танка раненых командира экипажа и наводчика-оператора, а затем на себе доставил их к медикам. Об этом сообщили в Минобороны России.

Экипаж направили на позицию, чтобы огнём поддержать штурмовые группы. Танкисты замаскировали машину и после начала атаки поразили огневые точки противника. Когда экипаж начал отходить, танк атаковали FPV-дроны. Командир и наводчик получили ранения.

Ефрейтор вытащил обоих из машины, перенёс в укрытие и оказал первую помощь. После этого он понёс раненых к медицинскому подразделению, где их подготовили к дальнейшей эвакуации.

Ранее артиллерист с позывным Москва рассказал об артиллерийской дуэли с украинской самоходной установкой «Богдана» во время боёв в приграничье Курской области. По словам военнослужащего, украинская самоходная установка вела огонь по его позиции. Российский расчёт отвечал по той же цели.