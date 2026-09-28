Украинское командование выставило заградительные отряды южнее окружённой группировки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил командир одного из тактических направлений с позывным Пересвет в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

«Южнее кольца в данный момент противник выставил заградительные отряды, которые расстреливают собственных солдат и не дают покинуть линию боевого соприкосновения», — утверждает российский военнослужащий.

По словам Пересвета, с тыльной стороны украинских позиций также устанавливают мины, чтобы не позволить находящимся там военнослужащим отойти.

Он заявил, что окружённая группировка ВСУ сейчас рассечена на три части. По оценке командира, к концу сентября в этом районе были уничтожены около тысячи украинских военнослужащих.