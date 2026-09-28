Командование ВСУ выставило заградотряды в районе котла в Харьковской области
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Украинское командование выставило заградительные отряды южнее окружённой группировки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил командир одного из тактических направлений с позывным Пересвет в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
«Южнее кольца в данный момент противник выставил заградительные отряды, которые расстреливают собственных солдат и не дают покинуть линию боевого соприкосновения», — утверждает российский военнослужащий.
По словам Пересвета, с тыльной стороны украинских позиций также устанавливают мины, чтобы не позволить находящимся там военнослужащим отойти.
Он заявил, что окружённая группировка ВСУ сейчас рассечена на три части. По оценке командира, к концу сентября в этом районе были уничтожены около тысячи украинских военнослужащих.
Тем временем операторы разведывательных БПЛА Армии России отслеживают маршруты снабжения и перемещения украинских подразделений внутри волчанского котла. Российская сторона уже получила представление о расположении сил внутри котла и продолжает наблюдение за районом. Беспилотники используются для поиска троп, по которым может передвигаться противник, а также мест скопления личного состава. Расчёты следят за проездами техники и подъездами к позициям, чтобы выявлять попытки переброски машин. Кроме того, операторы занимаются поиском дальнобойной артиллерии.
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