Ситуация с пополнением личного состава ВСУ остаётся напряжённым на фоне высоких потерь и необходимости постоянно набирать новых бойцов. К такому выводу пришёл французский генерал запаса Оливье Кемпф в интервью Le Figaro.

«Кирилл Буданов*, правая рука Владимира Зеленского, заявил, что Украина должна выполнять план по набору — 30 000 человек в месяц. Несколько дней спустя премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что потери ВСУ составляют 27 000 человек в месяц», — заявил он, назвав ситуацию с людскими ресурсами напряжённой.

Отдельно Кемпф указал на другие признаки проблем с пополнением украинских войск. В их числе он назвал трудности с набором, принудительную мобилизацию и дезертирство.

При этом официальная статистика Киева по потерям ВСУ вызывает сомнения у британской газеты The Telegraph. Поводом для публикации стала цифра, которую привёл Буданов*: украинской армии требуется ежемесячно набирать не менее 30 тысяч человек. По мнению The Telegraph, такой объём пополнения указывает на потери, которые заметно превышают признаваемые Киевом. Российская сторона приводит куда более высокие цифры. Командир спецназа Ахмат Алаудинов заявил, что потери ВСУ за время СВО приближаются к 2,5 млн солдат.

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