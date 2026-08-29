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Регион
29 августа, 13:50

«Вечный позор»: Офицер США осудил планы Киева ежемесячно призывать 30 тыс. человек

Дэвис назвал план мобилизации Буданова* истреблением украинской нации

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

План Киева ежемесячно мобилизовывать не менее 30 тысяч человек ведёт к истреблению украинской нации. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

«Это полное и тотальное истребление украинской нации и её будущего. Это будет вечным позором для всего западного мира, который продолжает поддерживать войну ценой таких чудовищных потерь», — написал он.

Так американский офицер отреагировал на заявление главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* о том, что призывать меньше 30 тысяч человек ежемесячно Украина не может. Дэвис также заявил, что Киев не способен победить Россию. По его мнению, дальнейшая поддержка конфликта со стороны западных государств лишь увеличит потери Украины и усугубит её демографические проблемы.

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Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* сообщил, что Украина не сможет снизить ежемесячные темпы мобилизации, несмотря на напряжённость в обществе. Для сохранения нынешнего положения необходимо призывать минимум 30 тысяч человек в месяц, отметил он.

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*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Татьяна Миссуми
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