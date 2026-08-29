План Киева ежемесячно мобилизовывать не менее 30 тысяч человек ведёт к истреблению украинской нации. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

«Это полное и тотальное истребление украинской нации и её будущего. Это будет вечным позором для всего западного мира, который продолжает поддерживать войну ценой таких чудовищных потерь», — написал он.

Так американский офицер отреагировал на заявление главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* о том, что призывать меньше 30 тысяч человек ежемесячно Украина не может. Дэвис также заявил, что Киев не способен победить Россию. По его мнению, дальнейшая поддержка конфликта со стороны западных государств лишь увеличит потери Украины и усугубит её демографические проблемы.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* сообщил, что Украина не сможет снизить ежемесячные темпы мобилизации, несмотря на напряжённость в обществе. Для сохранения нынешнего положения необходимо призывать минимум 30 тысяч человек в месяц, отметил он.

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