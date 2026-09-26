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Специальная военная операция

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Опубликовано 26 сентября, 04:20

Боец Мац заявил о полном контроле волчанского котла ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Операторы разведывательных БПЛА Армии России отслеживают маршруты снабжения и перемещения украинских подразделений внутри волчанского котла. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оператора БПЛА с позывным Мац.

По его словам, беспилотники используются для поиска троп, по которым может передвигаться противник, а также мест скопления личного состава. Расчёты следят за проездами техники и подъездами к позициям, чтобы выявлять попытки переброски машин. Кроме того, операторы занимаются поиском дальнобойной артиллерии. Мац утверждает, что российская сторона уже получила представление о расположении сил внутри котла и продолжает наблюдение за районом.

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Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ за летний период освободили десять населённых пунктов и заняли более 250 квадратных километров территории на Сумском направлении. По словам военачальника Евгения Никифорова, наступательные действия на этом участке фронта продолжаются. Сейчас подразделения ведут бои за освобождение ещё четырёх населённых пунктов.

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Тимур Хингеев
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