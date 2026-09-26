Российская авиация нанесла ночной удар по позициям украинского подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне. По данным российского военнослужащего, для атаки применили более десяти авиабомб ФАБ-500. Об этом РИА «Новости» рассказал боец 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Приморск.

По словам собеседника агентства, удар нанесли по позициям на острове Корабел. Разведчики 18-й армии с помощью беспилотников скорректировали действия авиации и провели объективный контроль результатов атаки.

В результате удара ликвидировали более взвода личного состава украинской стороны. Военный также сообщил об уничтожении трёх единиц бронированной техники и оборудования для управления беспилотниками. Кроме того, среди поражённых целей находились позиции подразделения «Птицы Мадьяра».