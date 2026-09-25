Минобороны: ВС РФ заняли 10 населённых пунктов на Сумском направлении

Российские военнослужащие за летний период освободили десять населённых пунктов и заняли более 250 квадратных километров территории на Сумском направлении. Данную информацию передал командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров министру обороны РФ Андрею Белоусову.

Российские военнослужащие за летний период освободили десять населённых пунктов. Видео © Telegram /Минобороны России

По словам военачальника, наступательные действия на этом участке фронта продолжаются. Сейчас подразделения ведут бои за освобождение ещё четырёх населённых пунктов.

«Продолжаем боевые действия по освобождению ещё четырёх населённых пунктов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю российские войска взяли под контроль восемь населённых пунктов в Харьковской области. Под контроль перешли Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково.